Защитник Александрии: «У Ротаня тренировочный процесс на работе с мячом»
Сергей Логинов высказался о сезоне 2023/24
Защитник «Александрии» Сергей Логинов в эксклюзивном комментарии сайту Sport.ua подвел итоги минувшего сезона.
«Считаю, что показали хороший футбол, особенно во второй части чемпионата, но, к сожалению, при этом потеряли много очков».
Также опытный футболист рассказал о работе под руководством Руслана Ротаня.
«С Ротанем работается хорошо и комфортно. Весь тренировочный процесс построен на работе с мячом, также Руслан Петрович и его помощники уделяют достаточно времени тактике. Могу сказать, что все супер.
Подготовку к новому сезону начинаем 3 июля. В этот день собираемся в Александрии. Мои планы? Я остаюсь в «Александрии», – заключил Логинов.
В этом сезоне 33-летний защитник в составе «Александрии» провел 22 матча во всех турнирах. Контракт Логинова с клубом действует до 30 июня 2025 года.
По итогам минувшего сезона команда Руслана Ротаня заняла восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка.
Ранее мы сообщали, что нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов определился с новым клубом и перейдет в «Александрию».
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