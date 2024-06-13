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Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 18:52 | Обновлено 13 июня 2024, 19:47
249
0

Защитник Александрии: «У Ротаня тренировочный процесс на работе с мячом»

Сергей Логинов высказался о сезоне 2023/24

13 июня 2024, 18:52 | Обновлено 13 июня 2024, 19:47
249
0
Защитник Александрии: «У Ротаня тренировочный процесс на работе с мячом»
ФК Александрия. Сергей Логинов

Защитник «Александрии» Сергей Логинов в эксклюзивном комментарии сайту Sport.ua подвел итоги минувшего сезона.

«Считаю, что показали хороший футбол, особенно во второй части чемпионата, но, к сожалению, при этом потеряли много очков».

Также опытный футболист рассказал о работе под руководством Руслана Ротаня.

«С Ротанем работается хорошо и комфортно. Весь тренировочный процесс построен на работе с мячом, также Руслан Петрович и его помощники уделяют достаточно времени тактике. Могу сказать, что все супер.

Подготовку к новому сезону начинаем 3 июля. В этот день собираемся в Александрии. Мои планы? Я остаюсь в «Александрии», – заключил Логинов.

В этом сезоне 33-летний защитник в составе «Александрии» провел 22 матча во всех турнирах. Контракт Логинова с клубом действует до 30 июня 2025 года.

По итогам минувшего сезона команда Руслана Ротаня заняла восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 34 очка.

Ранее мы сообщали, что нападающий «Днепра-1» Александр Филиппов определился с новым клубом и перейдет в «Александрию».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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