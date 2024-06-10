Нападающий Днепра-1 определился с новым клубом

Команда Юрия Максимова в межсезонье продолжает терять игроков основной обоймы футболистов.

Вслед за Евгением Волынцом и Александром Пихаленком ряды днепрян уже точно покинет опытный форвард Александр Филиппов, у которого 30 июня завершается соглашение с «Днепром-1».

Кроме четырех клубов УПЛ, футболиста в своей команде хотел видеть «Металлист 1925». Однако в итоге Александр Филиппов отдал предпочтение «Александрии» и личному приглашению Руслана Ротаня.

31-летний Филиппов в прошлом сезоне забил в составе днепрян девять голов и сделал три результативные передачи.

Ранее экс-днепрянин Александр Пихаленок обратился в «Днепр-1» после перехода в «Динамо».