Конкурент Зинченко по Арсеналу может вернуться в Серию А

Польский защитник Якуб Кивиор может покинуть «Арсенал» нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, интерес к Кивиору проявляют сразу три топ-клуба Серии А – «Наполи», «Милан» и «Ювентус». «Арсенал» требует за игрока 22 миллиона евро.

Сам Кивиор также готов сменить клуб, поскольку получает недостаточно игровой практики в «Арсенале». 24-летний поляк является конкурентом Александра Зинченко по позиции левого защитника.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» выставил Зинченко на трансфер.