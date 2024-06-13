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Италия
13 июня 2024, 18:15 |
173
0

Конкурент Зинченко по Арсеналу может вернуться в Серию А

Якубом Кивиором интересуются три топ-клуба

13 июня 2024, 18:15 |
173
0
Конкурент Зинченко по Арсеналу может вернуться в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Кивиор

Польский защитник Якуб Кивиор может покинуть «Арсенал» нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, интерес к Кивиору проявляют сразу три топ-клуба Серии А – «Наполи», «Милан» и «Ювентус». «Арсенал» требует за игрока 22 миллиона евро.

Сам Кивиор также готов сменить клуб, поскольку получает недостаточно игровой практики в «Арсенале». 24-летний поляк является конкурентом Александра Зинченко по позиции левого защитника.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» выставил Зинченко на трансфер.

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Якуб Кивиор Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Наполи Милан Ювентус
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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