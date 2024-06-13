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Чемпионат Европы
13 июня 2024, 17:09 | Обновлено 13 июня 2024, 17:10
842
0

ОФИЦИАЛЬНО. Нидерланды вызвали нового форварда на замену Бробби

Джошуа Зиркзе сыграет на Евро-2024

13 июня 2024, 17:09 | Обновлено 13 июня 2024, 17:10
842
0
ОФИЦИАЛЬНО. Нидерланды вызвали нового форварда на замену Бробби
KNVB. Джошуа Зиркзе

Федерация футбола Нидерландов официально сообщила о том, что в национальную сборную для участия в Евро-2024 вызван форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзе. Он заменит в заявке игрока «Аякса» Брайана Бробби, который получил травму вчера на тренировке команды.

Напомним, Бробби стал уже третьей кадровой потерей Нидерландов перед стартом Евро-2024. Ранее команда потеряла двух полузащитников – Френки Де Йонга и Тёна Копмейнерса.

На счету Зиркзе 12 голов и 7 ассистов в 37 матчах за «Болонью» во всех турнирах в сезоне 2023/2024. За сборную Нидерландов он пока что не провел ни одного матча.

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Джошуа Зиркзе Евро-2024 заявки на Евро-2024 сборная Нидерландов по футболу Болонья Брайан Бробби травма
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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