ОФИЦИАЛЬНО. Нидерланды вызвали нового форварда на замену Бробби

Федерация футбола Нидерландов официально сообщила о том, что в национальную сборную для участия в Евро-2024 вызван форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзе. Он заменит в заявке игрока «Аякса» Брайана Бробби, который получил травму вчера на тренировке команды.

Напомним, Бробби стал уже третьей кадровой потерей Нидерландов перед стартом Евро-2024. Ранее команда потеряла двух полузащитников – Френки Де Йонга и Тёна Копмейнерса.

На счету Зиркзе 12 голов и 7 ассистов в 37 матчах за «Болонью» во всех турнирах в сезоне 2023/2024. За сборную Нидерландов он пока что не провел ни одного матча.