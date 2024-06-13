Эдин ТЕРЗИЧ: «Новая эра Боруссии должна начаться с новым человеком»

Эдин Терзич прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера «Боруссии» Дортмунд:

«Мне невероятно больно говорить это всем болельщикам «черно-желтых», но сегодня я покидаю «Боруссию» Дортмунд.

Для меня было огромной честью выиграть Кубок Германии с «Боруссией» и привести этот фантастический клуб в финал Лиги чемпионов. После игры на «Уэмбли» я попросил о встрече с высшим руководством клуба, потому что после десяти лет в «Боруссии» – включая пять в тренерском штабе и два с половиной, как главный тренер – я чувствую, что новая эра клуба должна начаться с новым человеком на посту руководителя команды.

Все, кто мне близок, знают, что мне было очень трудно принять это решение в последние несколько недель, но после интенсивных обсуждений мое фундаментальное мнение не изменилось. Желаю «Боруссии» Дортмунд всего наилучшего, и это не прощание – скоро увидимся».