Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдин ТЕРЗИЧ: «Новая эра Боруссии должна начаться с новым человеком»
Германия
13 июня 2024, 16:23 |
291
1

Эдин ТЕРЗИЧ: «Новая эра Боруссии должна начаться с новым человеком»

Тренер – о решении покинуть «Боруссию» Дортмунд

13 июня 2024, 16:23 |
291
1
Эдин ТЕРЗИЧ: «Новая эра Боруссии должна начаться с новым человеком»
ФК Боруссия Дортмунд. Эдин Терзич

Эдин Терзич прокомментировал свое решение покинуть пост главного тренера «Боруссии» Дортмунд:

«Мне невероятно больно говорить это всем болельщикам «черно-желтых», но сегодня я покидаю «Боруссию» Дортмунд.

Для меня было огромной честью выиграть Кубок Германии с «Боруссией» и привести этот фантастический клуб в финал Лиги чемпионов. После игры на «Уэмбли» я попросил о встрече с высшим руководством клуба, потому что после десяти лет в «Боруссии» – включая пять в тренерском штабе и два с половиной, как главный тренер – я чувствую, что новая эра клуба должна начаться с новым человеком на посту руководителя команды.

Все, кто мне близок, знают, что мне было очень трудно принять это решение в последние несколько недель, но после интенсивных обсуждений мое фундаментальное мнение не изменилось. Желаю «Боруссии» Дортмунд всего наилучшего, и это не прощание – скоро увидимся».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Боруссии Дортмунд подал в отставку
Хавбек Баварии не поможет сборной Германии на Евро-2024
Стало известно, сколько Карпатам будет стоить увольнение Маркевича
Эдин Терзич Боруссия Дортмунд отставка
Олег Дидух Источник: ФК Боруссия Дортмунд
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»
Футбол | 13 июня 2024, 07:01 9
Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»
Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»

Форвард «Жироны» забавно отреагировал на фразу игрока «Шахтера» после матча сборной

ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
Футбол | 12 июня 2024, 21:16 6
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?

Александр раскритиковал защитника сборной Молдовы, который сделал опасный подкат

Снигур не справилась с чемпионкой US Open 2021 в Ноттингеме
Теннис | 13.06.2024, 15:01
Снигур не справилась с чемпионкой US Open 2021 в Ноттингеме
Снигур не справилась с чемпионкой US Open 2021 в Ноттингеме
Виталий МИКОЛЕНКО: «Я был в ярости после травмы. Не знаю, когда вернусь»
Футбол | 12.06.2024, 20:27
Виталий МИКОЛЕНКО: «Я был в ярости после травмы. Не знаю, когда вернусь»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Я был в ярости после травмы. Не знаю, когда вернусь»
Президент Буковины: «Задача номер один – выход в УПЛ»
Футбол | 13.06.2024, 12:48
Президент Буковины: «Задача номер один – выход в УПЛ»
Президент Буковины: «Задача номер один – выход в УПЛ»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
да это был суперпотолок---какая новая эра....чел их в финал ЛЧ вывел и чтобы не косоногие которые выход один в один не забивают то мог бы и взять эту ЛЧ
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Очередной рекорд побит. Роналду покорилось невероятное достижение 
Очередной рекорд побит. Роналду покорилось невероятное достижение 
11.06.2024, 23:33
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.06.2024, 10:14 7
Футбол
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
13.06.2024, 07:20 9
Бокс
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
12.06.2024, 12:57 49
Футбол
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
12.06.2024, 12:15 1
Бокс
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
11.06.2024, 20:59 90
Футбол
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
12.06.2024, 07:32 15
Бокс
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
11.06.2024, 21:30 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем