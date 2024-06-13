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Major League Soccer
13 июня 2024, 15:51 |
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Клуб Месси нацелился на еще одну звезду европейского футбола

«Интер Майами» может подписать Рафаэля Варана

13 июня 2024, 15:51 |
720
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Клуб Месси нацелился на еще одну звезду европейского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Клуб Лионеля Месси «Интер» Майами» проявляет интерес к звездному центральному защитнику Рафаэлю Варану. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, пока что «Интер Майами» только вышел на связь с агентом Варана и поинтересовался финансовыми требованиями 31-летнего французского защитника. Никакие реальные переговоры между сторонами пока что не ведутся.

Напомним, Варан в конце июня на правах свободного агента покинет «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2021 года.

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Интер Майами Рафаэль Варан свободный агент Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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