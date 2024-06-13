Клуб Месси нацелился на еще одну звезду европейского футбола

Клуб Лионеля Месси «Интер» Майами» проявляет интерес к звездному центральному защитнику Рафаэлю Варану. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, пока что «Интер Майами» только вышел на связь с агентом Варана и поинтересовался финансовыми требованиями 31-летнего французского защитника. Никакие реальные переговоры между сторонами пока что не ведутся.

Напомним, Варан в конце июня на правах свободного агента покинет «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2021 года.