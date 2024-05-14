ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира покинет МЮ после завершения сезона
Контракт Рафаэля Варана истекает уже летом
Французский защитник английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан покинет клуб после завершения сезона 2023/24, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
Контракт 31-летнего футболиста действует до лета 2024 года, следовательно манкунианцы отпустят его на правах свободного агента.
Рафаэль Варан присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года и успел сыграть за «дьяволов» 93 матча, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Также за это время ему удалось пополнить свою большую коллекцию трофеев одним титулом: Кубком лиги 2022/23.
В этом сезоне Рафаэль Варан провел 21 игру в АПЛ и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Merci, @RaphaelVarane 🇫🇷❤️#MUFC— Manchester United (@ManUtd) May 14, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
10–13 мая состоялись матчи 35-го тура чемпионата Испании 2023/24
Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде