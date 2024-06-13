Собрана команда из игроков-мультимиллионеров на Евро-2024

В Испании представили увлекательную команду из необычных футболистов, которые внесены в заявки своих сборных для участия в Евро-2024.

В сборную вошли игроки, чья оценочная трансферная стоимость составляет 100 млн евро и более.

Состав дорогой дрим-тим получился увлекательным по той причине, что его составили были вынуждены отправить в условные ворота французского нападающего Килиана Мбаппе – самого дорогого футболиста на планете на данный момент.

Ранее сообщалось, что сборная Франции столкнулась в Германии в преддверии Евро-2024 с предвиденными фактами.