Собрана команда из игроков-мультимиллионеров на Евро-2024
В ворота отправлен Килиан Мбаппе
В Испании представили увлекательную команду из необычных футболистов, которые внесены в заявки своих сборных для участия в Евро-2024.
В сборную вошли игроки, чья оценочная трансферная стоимость составляет 100 млн евро и более.
Состав дорогой дрим-тим получился увлекательным по той причине, что его составили были вынуждены отправить в условные ворота французского нападающего Килиана Мбаппе – самого дорогого футболиста на планете на данный момент.
Ранее сообщалось, что сборная Франции столкнулась в Германии в преддверии Евро-2024 с предвиденными фактами.
🤑 Resulta que en la #Euro2024 hay 11 jugadores que, según Transfermarkt, cuestan 100 M€ o más. Hacer una alineación era muy tentador, aunque hayamos tenido que tomarnos licencias tácticas. Y bueno, Mbappé vale para todo...#UniversoEuro #EurocopaEnAShttps://t.co/BByt3IOzpG pic.twitter.com/RmIYrg6WSg— Diario AS (@diarioas) June 13, 2024
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3 француза
2 немца
1 испанец
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