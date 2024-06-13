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Чемпионат Европы
13 июня 2024, 15:25 | Обновлено 13 июня 2024, 16:26
2003
2

Собрана команда из игроков-мультимиллионеров на Евро-2024

В ворота отправлен Килиан Мбаппе

13 июня 2024, 15:25 | Обновлено 13 июня 2024, 16:26
2003
2
Собрана команда из игроков-мультимиллионеров на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В Испании представили увлекательную команду из необычных футболистов, которые внесены в заявки своих сборных для участия в Евро-2024.

В сборную вошли игроки, чья оценочная трансферная стоимость составляет 100 млн евро и более.

Состав дорогой дрим-тим получился увлекательным по той причине, что его составили были вынуждены отправить в условные ворота французского нападающего Килиана Мбаппе – самого дорогого футболиста на планете на данный момент.

Ранее сообщалось, что сборная Франции столкнулась в Германии в преддверии Евро-2024 с предвиденными фактами.

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Евро-2024 Килиан Мбаппе Букайо Сака Гарри Кейн Джуд Беллингем Родри Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Джамал Мусиала Флориан Вирц Деклан Райс Фил Фоден
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Андрій Милявський
Цікаво яка вартість буде у:
- Луніна після 5 "сухих матчів" на турнірі;
- Забарного, який покаже чому він один з кращих центрбеків АПЛ;
- Судакова і Шапаренка після божевільного управління центром поля;
- Циганкова після серії вишуканих асистів і парочки голів;
- Мудрика, що своєю швидкістю "крутитиме хребти" фланговим захисникам;
- Довбика із золотою бутсою, який заставить забути прізвище "Лукаку" із своїм стилем гри?
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+1
Harun Bakircioğlu
5 англичан
3 француза
2 немца
1 испанец
Если Англия не выиграет Евро будет самая вопиющая растрата потенциала в истории футбола, и Саутгейт должен подать в отставку.
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0
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