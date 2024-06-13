Италия13 июня 2024, 15:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Тренер, который работал с Коваленко, возглавил Верону
С командой будет работать Паоло Дзанетти
13 июня 2024, 15:25 |
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«Верона» официально сообщила о назначении на пост главного тренера команды Паоло Дзанетти. Контракт с 41-летним итальянским специалистом рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год.
На посту главного тренера «Вероны» Дзанетти заменил Марко Барони, который недавно отправился на повышение в римский «Лацио».
Предыдущим местом работы Паоло Дзанетти был «Эмполи», где он успел поработать с Виктором Коваленко. Украинец перешел в «Эмполи» летом 2023 года, Дзанетти был уволен в сентябре того же года.
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