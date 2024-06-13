ОФИЦИАЛЬНО. Тренер, который работал с Коваленко, возглавил Верону

«Верона» официально сообщила о назначении на пост главного тренера команды Паоло Дзанетти. Контракт с 41-летним итальянским специалистом рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год.

На посту главного тренера «Вероны» Дзанетти заменил Марко Барони, который недавно отправился на повышение в римский «Лацио».

Предыдущим местом работы Паоло Дзанетти был «Эмполи», где он успел поработать с Виктором Коваленко. Украинец перешел в «Эмполи» летом 2023 года, Дзанетти был уволен в сентябре того же года.