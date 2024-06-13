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Клубный чемпионат мира
13 июня 2024, 14:26 | Обновлено 13 июня 2024, 14:34
418
0

Ответят в суде. Против ФИФА подан иск относительно нового КЧМ

Профсоюзы намерены добиться отмены клубного турнира

13 июня 2024, 14:26 | Обновлено 13 июня 2024, 14:34
418
0
Ответят в суде. Против ФИФА подан иск относительно нового КЧМ
ФИФА

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) сообщила о том, что подала в суд на Международную федерацию футбола.

Представители футболистов хотят оспорить легальность реорганизации календаря матчей сборных и даты проведения клубного чемпионата мира 2025, который запланирован в новом формате с участием 32 команд.

Иск инициировали представители FIFPro из Англии (PFA) и Франции (UNFP). Они утверждают, что решения ФИФА нарушают права игроков и трудовое законодательство Евросоюза.

«ФИФА не пошла на диалог», — говорится среди прочего в релизе FIFPro.

Клубный чемпионат мира 2025 должен состояться в США. Новый формат с участием 32 команд означает шесть дополнительных недель труда для футболистов.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» не будет принимать участие в КЧМ, но позднее «галактикос» эту информацию опровергли.

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ФИФА суд клубный чемпионат мира по футболу
Юрій Остроумов Источник: FIFPRO
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