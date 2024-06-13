Названы арбитры матчей Евро-2024 15 июня. Кто будет судить Испании и Италию
Стали известны очередные судейские назначения
Европейский футбольный союз проинформировал о назначениях арбитров на матчи 1-го тура групповой стадии Евро-2024, которые состоятся в субботу, 15 июня.
Венгрия – Швейцария: арбитр – Славко Винчич, ассистенты – Томаж Кланчник, Андраж Ковачич, резервный арбитр – Раде Обренович (все – Словения).
Испания – Хорватия: арбитр – Майкл Оливер, ассистенты – Стюарт Бэрт, Дэниэл Кук, резервный арбитр – Энтони Тейлор (все – Англия).
Италия – Албания: арбитр – Феликс Цвайер, ассистенты – Штефан Лупп, Марко Ахмюллер, резервный рефери – Даниэль Зиберт (все – Германия).
Напомним, ранее сообщалось, что озвучены требования к арбитрам на Евро-2024 и понятно, за что они будут карать игроков.
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