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Чемпионат Европы
13 июня 2024, 14:08 | Обновлено 13 июня 2024, 14:17
397
0

Названы арбитры матчей Евро-2024 15 июня. Кто будет судить Испании и Италию

Стали известны очередные судейские назначения

13 июня 2024, 14:08 | Обновлено 13 июня 2024, 14:17
397
0
Названы арбитры матчей Евро-2024 15 июня. Кто будет судить Испании и Италию
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Оливер

Европейский футбольный союз проинформировал о назначениях арбитров на матчи 1-го тура групповой стадии Евро-2024, которые состоятся в субботу, 15 июня.

Венгрия – Швейцария: арбитр – Славко Винчич, ассистенты – Томаж Кланчник, Андраж Ковачич, резервный арбитр – Раде Обренович (все – Словения).

Испания – Хорватия: арбитр – Майкл Оливер, ассистенты – Стюарт Бэрт, Дэниэл Кук, резервный арбитр – Энтони Тейлор (все – Англия).

Италия – Албания: арбитр – Феликс Цвайер, ассистенты – Штефан Лупп, Марко Ахмюллер, резервный рефери – Даниэль Зиберт (все – Германия).

Напомним, ранее сообщалось, что озвучены требования к арбитрам на Евро-2024 и понятно, за что они будут карать игроков.

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Евро-2024 УЕФА судьи (арбитры) Майкл Оливер
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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