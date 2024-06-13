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Англия
13 июня 2024, 13:16 | Обновлено 13 июня 2024, 13:23
518
0

Форвард Англии дал смелое обещание на случай победы сборной на Евро-2024

Айван Тоуни пообещал сделать тату в непривычном месте

13 июня 2024, 13:16 | Обновлено 13 июня 2024, 13:23
518
0
Форвард Англии дал смелое обещание на случай победы сборной на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Англии Айван Тоуни сделал обещание на случай победы команды в чемпионате Европы 2024, который в пятницу, 14 июня, возьмет старт в Германии.

«Сделаю ли тату, если Англия выиграет Евро-2024? Да, 100%. Если мы победим, конечно. Думаю, набью трофей себе на лоб или что-то в этом роде! (Смеется). Думаю, само собой разумеется, что мне понадобится что-нибудь памятное – и, надеюсь, оно будет хорошим.

Возможно ли победить на чемпионате Европы? Да, я верю. Я верю в это по отношению к игрокам, которые есть в нашей команде. Мы знаем, что это долгий путь и большой вызов. Любой игрок хочет оказаться на самой большой сцене, быть признанным всем миром и сделать что-то великое для своей страны», – заявил Тоуни.

Сборная Англии на групповой стадии Евро-2024 сыграет в квартете с командами Дании, Сербии и Словении.

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Айван Тоуни Евро-2024 сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: The Sun
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