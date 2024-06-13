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  4. Словенский защитник Черноморца: 80%, что контракт продлевать не буду
Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 10:26 |
252
0

Словенский защитник Черноморца: 80%, что контракт продлевать не буду

Клиент Вадима Шаблия отыграл в Одессе полтора года

13 июня 2024, 10:26 |
252
0
Словенский защитник Черноморца: 80%, что контракт продлевать не буду
УПЛ. Лука Гучек

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Лука Гучек склоняется к тому, чтобы покинуть «Черноморец».

«Мы еще ведем переговоры, но 80%, что контракт продлевать не буду, – рассказал нашему корреспонденту словенский футболист. – Действующее соглашение заканчивается 30 июня, поэтому окончательное решение будет принято в ближайшее время».

25-летний Гучек, интересы которого представляет агентство ProStar, перешел в «Черноморец» в январе 2023 года из словенского клуба «Радомье». В 35 матчах за одесскую команду защитник отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

«Черноморец» по итогам минувшего сезона УПЛ занял 12-е место.

Накануне «Черноморец» подписал опытных экс-вратаря «Динамо» и экс-защитника «Шахтера».

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Лука Гучек Черноморец Одесса инсайд трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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