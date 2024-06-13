Словенский защитник Черноморца: 80%, что контракт продлевать не буду

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Лука Гучек склоняется к тому, чтобы покинуть «Черноморец».

«Мы еще ведем переговоры, но 80%, что контракт продлевать не буду, – рассказал нашему корреспонденту словенский футболист. – Действующее соглашение заканчивается 30 июня, поэтому окончательное решение будет принято в ближайшее время».

25-летний Гучек, интересы которого представляет агентство ProStar, перешел в «Черноморец» в январе 2023 года из словенского клуба «Радомье». В 35 матчах за одесскую команду защитник отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

«Черноморец» по итогам минувшего сезона УПЛ занял 12-е место.

Накануне «Черноморец» подписал опытных экс-вратаря «Динамо» и экс-защитника «Шахтера».