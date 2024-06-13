Защитник сборной Румынии: «В игре с Украиной покажем, что мы не аутсайдеры»
Раду Дрэгушин оптимистично настроен перед началом Евро-2024
Защитник сборной Румынии Раду Дрэгушин рассказал о целях своей национальной команды на Евро-2024.
«Мы начинаем свой путь на Евро-2024 с такой первой целью: выход из группы. И я думаю, что мы этой цели можем достичь. Нам на руку, что нас снова все считают аутсайдерами. Никто не верил, что мы выйдем на Евро-2024, а мы выиграли свою отборочную группу. Это вселяет в нас большую уверенность. Мы уверены, что сможем выступить на хорошем европейском уровне.
И я не думаю, что мы аутсайдеры нашей группы. Постараемся это показать уже в матче с Украиной. Уверен, что за эти дни мы очень хорошо изучим эту команду и составим план на победу в предстоящем поединке.
Обычно первые два матча в группе на таких турнирах очень похожи. Команды не рискуют, стараются сохранять стабильность и надежность в своей игре. И это понятно, потому что любая ошибка в итоге может оказаться роковой в борьбе за выход из группы. Так что в двух стартовых матчах мы должны быть сбалансированными и не должны торопиться. Но, с другой стороны и не должны проявлять слишком мягкий подход», — сказал Дрэгушин.
На групповой стадии турнира румыны выступят в группе Е с Бельгией, Украиной и Словакией. 17 июня румынская сборная начнет турнир матчем с украинцами в Мюнхене.
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