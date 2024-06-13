Во Франции узнали дату презентации Мбаппе в качестве игрока Реала

Нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе ждет презентация в качестве новичка «галактикос», о дате проведения которой официально еще ничего не сообщалось.

Французские СМИ уверены, что мероприятие по представлению Мбаппе состоится на домашнем стадионе «Реала», «Сантьяго Бернабеу», 16 июля – через 2 дня после финала Евро-2024.

Килиан Мбаппе, как известно, подписал с «Реалом» соглашение сроком до 2029 года. После этого он отправился в расположение сборной Франции, которую ждет участие в Евро-2024.

Ранее стало известно, что Мбаппе, перейдя в «Реал», стал самым дорогим игроком мира.