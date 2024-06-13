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Испания
13 июня 2024, 05:27 | Обновлено 13 июня 2024, 05:34
123
0

Во Франции узнали дату презентации Мбаппе в качестве игрока Реала

Француз не так давно стал игроком мадридского клуба

13 июня 2024, 05:27 | Обновлено 13 июня 2024, 05:34
123
0
Во Франции узнали дату презентации Мбаппе в качестве игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе ждет презентация в качестве новичка «галактикос», о дате проведения которой официально еще ничего не сообщалось.

Французские СМИ уверены, что мероприятие по представлению Мбаппе состоится на домашнем стадионе «Реала», «Сантьяго Бернабеу», 16 июля – через 2 дня после финала Евро-2024.

Килиан Мбаппе, как известно, подписал с «Реалом» соглашение сроком до 2029 года. После этого он отправился в расположение сборной Франции, которую ждет участие в Евро-2024.

Ранее стало известно, что Мбаппе, перейдя в «Реал», стал самым дорогим игроком мира.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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