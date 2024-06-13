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Испания
13 июня 2024, 02:50 | Обновлено 13 июня 2024, 02:58
16
0

Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать

Португалец рассказал о желаемом, упомянув, вероятно, Лионеля Месси

13 июня 2024, 02:50 | Обновлено 13 июня 2024, 02:58
16
0
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский специалист Жозе Моуриньо поделился мнением об игроке, которого никогда не тренировал, но хотел бы видеть среди своих подопечных.

В ответе Особенный обошелся без имени футболиста, но, вероятно, имел ввиду аргентинца Лионеля Месси.

– Какого игрока вы никогда не подписывали в свою команду, но хотели бы это сделать?

– Конечно, я бы назвал «маленького парня». Малыша не получилось бы тренировать, но я должен назвать [его]. В нашем поколении он был лучшим, – признался Моуриньо.

Ранее Жозе Моуриньо назвал своего фаворита на Золотой мяч.

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Жозе Моуриньо назвал своего фаворита на Золотой мяч
Жозе Моуриньо Лионель Месси
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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