Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать

Португальский специалист Жозе Моуриньо поделился мнением об игроке, которого никогда не тренировал, но хотел бы видеть среди своих подопечных.

В ответе Особенный обошелся без имени футболиста, но, вероятно, имел ввиду аргентинца Лионеля Месси.

– Какого игрока вы никогда не подписывали в свою команду, но хотели бы это сделать?

– Конечно, я бы назвал «маленького парня». Малыша не получилось бы тренировать, но я должен назвать [его]. В нашем поколении он был лучшим, – признался Моуриньо.

Ранее Жозе Моуриньо назвал своего фаворита на Золотой мяч.