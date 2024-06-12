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  4. Жозе Моуриньо назвал своего фаворита на Золотой мяч
Испания
12 июня 2024, 15:49 |
864
0

Жозе Моуриньо назвал своего фаворита на Золотой мяч

Португальский специалист уверен, что награду получит Винисиус Жуниор

12 июня 2024, 15:49 |
864
0
Жозе Моуриньо назвал своего фаворита на Золотой мяч
УЕФА. Винисиус Жуниор

Новый главный тренер стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуриньо назва футболиста, который, по его мнению, выиграет «Золотой мяч» по итогам 2024 года.

«Золотой мяч? Я думаю, что Винисиус Жуниор выиграет его», – сказал Моуриньо.

Ранее, напомним, сообщалось, что Винисиус Жуниор повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в Париже в театре «Шателе».

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Золотой мяч Жозе Моуриньо Винисиус Жуниор
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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