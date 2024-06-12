Испания12 июня 2024, 15:49 |
864
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Жозе Моуриньо назвал своего фаворита на Золотой мяч
Португальский специалист уверен, что награду получит Винисиус Жуниор
12 июня 2024, 15:49 |
864
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Новый главный тренер стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуриньо назва футболиста, который, по его мнению, выиграет «Золотой мяч» по итогам 2024 года.
«Золотой мяч? Я думаю, что Винисиус Жуниор выиграет его», – сказал Моуриньо.
Ранее, напомним, сообщалось, что Винисиус Жуниор повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в Париже в театре «Шателе».
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