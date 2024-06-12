Жозе Моуриньо назвал своего фаворита на Золотой мяч

Новый главный тренер стамбульского «Фенербахче» Жозе Моуриньо назва футболиста, который, по его мнению, выиграет «Золотой мяч» по итогам 2024 года.

«Золотой мяч? Я думаю, что Винисиус Жуниор выиграет его», – сказал Моуриньо.

Ранее, напомним, сообщалось, что Винисиус Жуниор повторил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября в Париже в театре «Шателе».