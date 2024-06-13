13 июня в графике национальной команды Украины – открытая тренировка.

Публичное мероприятие состоится на стадионе BRITA Arena в немецком Висбадене и начнется в 12:00 по киевскому времени.

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В преддверии старта сборной Украины в финальной части Евро-2024 команда Сергея Реброва проводит открытую тренировку.

Мероприятие будет открыто для болельщиков и журналистов.

Открытая тренировка сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция