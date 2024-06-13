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Чемпионат Европы
13 июня 2024, 01:05 | Обновлено 13 июня 2024, 01:19
36
0

Открытая тренировка сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июня в 12:00 тренировку на BRITA Arena в Висбадене

13 июня 2024, 01:05 | Обновлено 13 июня 2024, 01:19
36
0
Открытая тренировка сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

13 июня в графике национальной команды Украины – открытая тренировка.

Публичное мероприятие состоится на стадионе BRITA Arena в немецком Висбадене и начнется в 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В преддверии старта сборной Украины в финальной части Евро-2024 команда Сергея Реброва проводит открытую тренировку.

Мероприятие будет открыто для болельщиков и журналистов.

Открытая тренировка сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Висбаден открытая тренировка тренировка смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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