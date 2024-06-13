Открытая тренировка сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июня в 12:00 тренировку на BRITA Arena в Висбадене
13 июня в графике национальной команды Украины – открытая тренировка.
Публичное мероприятие состоится на стадионе BRITA Arena в немецком Висбадене и начнется в 12:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В преддверии старта сборной Украины в финальной части Евро-2024 команда Сергея Реброва проводит открытую тренировку.
Мероприятие будет открыто для болельщиков и журналистов.
Открытая тренировка сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану помог Португалии разгромить Ирландию 3:0, оформив дубль
Витао в ближайшее время может перебраться на Туманный Альбион