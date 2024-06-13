Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИХАЛИК: «Ярмоленко и Коноплянка хотели пробросить Януковичу мяч между ног»
Чемпионат Европы
13 июня 2024, 01:10 | Обновлено 13 июня 2024, 01:30
322
1

МИХАЛИК: «Ярмоленко и Коноплянка хотели пробросить Януковичу мяч между ног»

Экс-игрок сборной Украины вспомнил забавную ситуацию перед Евро-2012

13 июня 2024, 01:10 | Обновлено 13 июня 2024, 01:30
322
1
МИХАЛИК: «Ярмоленко и Коноплянка хотели пробросить Януковичу мяч между ног»
Instagram. Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик вспомнил забавную ситуацию перед стартом Евро-2012, когда Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка хотели пробросить мяч между ног Виктору Януковичу, который на тот момент был Президентом страны:

«К нам на динамовскую базу приехал гарант страны на тот момент Янукович. Он хотел встретиться с командой накануне чемпионата. Встреча проходила на тренировочном поле. У нас была разминка с мячами, пока мы его ждали.

Ярмоленко с Коноплянкой хотели пробросить мяч между ног, когда он будет идти. И кто-то из ребят говорит: «Прикиньте, если он споткнется о мяч, упадет и разобьет себе голову».

Янукович просто приехал, встретился с нами, сказал какие-то напутственные слова, сделал общее фото. Ничего особенного. Просто запомнилась эта история, когда Жека и Андрюха на спор хотели пробросить мяч. А он просто прошёл. Может, было бы лучше, если бы хорошо так споткнулся», – сказал Михалик.

Ранее Михалик вместе с другими известными футболистами Украины принял участие в благотворительном матче в Буче.

По теме:
Открытая тренировка сборной Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Артем ДОВБИК – Георгию Судакову: «70 миллионов нет»
ВИДЕО. Как сборная Украины прибыла в Германию на Евро-2024
Тарас Михалик Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка сборная Украины по футболу Виктор Янукович (труп) Евро-2012
Даниил Агарков Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
Футбол | 12 июня 2024, 12:57 34
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»

Известный журналист вспомнил, как этот момент повлиял на его семью

Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
Футбол | 12 июня 2024, 10:39 3
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины

Мирча расхвалил Илью Забарного

Украина в финале. Таблицы турнира во Франции: кто сыграет в стыковых матчах
Футбол | 12.06.2024, 23:59
Украина в финале. Таблицы турнира во Франции: кто сыграет в стыковых матчах
Украина в финале. Таблицы турнира во Франции: кто сыграет в стыковых матчах
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Футбол | 12.06.2024, 07:23
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Победитель Второй лиги отказался от повышения из-за закона про мобилизацию
Футбол | 12.06.2024, 23:05
Победитель Второй лиги отказался от повышения из-за закона про мобилизацию
Победитель Второй лиги отказался от повышения из-за закона про мобилизацию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій
Вот она неонацистская злость на словенский народ.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
11.06.2024, 23:47 5
Футбол
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
11.06.2024, 21:19 2
Бокс
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
11.06.2024, 21:45 1
Футбол
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
11.06.2024, 11:22 10
Футбол
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
11.06.2024, 10:50 47
Волейбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
12.06.2024, 06:47
Футбол
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
12.06.2024, 07:32 15
Бокс
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
11.06.2024, 03:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем