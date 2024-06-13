МИХАЛИК: «Ярмоленко и Коноплянка хотели пробросить Януковичу мяч между ног»

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик вспомнил забавную ситуацию перед стартом Евро-2012, когда Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка хотели пробросить мяч между ног Виктору Януковичу, который на тот момент был Президентом страны:

«К нам на динамовскую базу приехал гарант страны на тот момент Янукович. Он хотел встретиться с командой накануне чемпионата. Встреча проходила на тренировочном поле. У нас была разминка с мячами, пока мы его ждали.

Ярмоленко с Коноплянкой хотели пробросить мяч между ног, когда он будет идти. И кто-то из ребят говорит: «Прикиньте, если он споткнется о мяч, упадет и разобьет себе голову».

Янукович просто приехал, встретился с нами, сказал какие-то напутственные слова, сделал общее фото. Ничего особенного. Просто запомнилась эта история, когда Жека и Андрюха на спор хотели пробросить мяч. А он просто прошёл. Может, было бы лучше, если бы хорошо так споткнулся», – сказал Михалик.

Ранее Михалик вместе с другими известными футболистами Украины принял участие в благотворительном матче в Буче.