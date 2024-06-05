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Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 08:23 | Обновлено 05 июня 2024, 08:49
489
0

ВИДЕО. Селезнев, Алиев и другие. Как в Буче сыграли благотворительный матч

Во время мероприятия удалось собрать почти 1,2 млн грн на дроны

05 июня 2024, 08:23 | Обновлено 05 июня 2024, 08:49
489
0
ВИДЕО. Селезнев, Алиев и другие. Как в Буче сыграли благотворительный матч
YouTube

На стадионе Юбилейный в Буче 1 июня в 13:00 прошел благотворительный матч между командой звезд украинского футбола и сборной ВСУ.

Среди игроков – известные футболисты: Евгений Селезнев, Михаил Кополовец, Александр Гладкий, Владимир Лысенко, Тарас Михалик, Александр Алиев, Василий Кобин, а также журналисты Игорь Цыганык, Виктор Вацко.

Состоялся сбор средств на закупку дронов для нужд Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

Были разыграны специальные лоты от дзюдоистки Дарьи Билодид, боксера Дениса Беринчика, футболиста Александра Алиева и главы ГУР МОУ Кирилла Буданова.

Основное время матча завершилось со счетом 7:7, а в серии пенальти победу одержала команда звезд футбола.

Благодаря поддержке болельщиков во время мероприятия удалось собрать почти 1,2 млн грн на дроны.

ВИДЕО. Селезнев, Алиев и другие. Как в Буче сыграли благотворительный матч

Полная видеозапись матча: Звезды футбола – сборная ВСУ – 7:7

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Евгений Селезнев Владимир Лысенко Александр Алиев Александр Гладкий Тарас Михалик Василий Кобин благотворительные матчи Михаил Кополовец Виктор Вацко Денис Беринчик Вооруженные силы Украины Буча Дарья Билодид Игорь Цыганык дроны российско-украинская война Кирилл Буданов ГУР МОУ видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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