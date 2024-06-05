На стадионе Юбилейный в Буче 1 июня в 13:00 прошел благотворительный матч между командой звезд украинского футбола и сборной ВСУ.

Среди игроков – известные футболисты: Евгений Селезнев, Михаил Кополовец, Александр Гладкий, Владимир Лысенко, Тарас Михалик, Александр Алиев, Василий Кобин, а также журналисты Игорь Цыганык, Виктор Вацко.

Состоялся сбор средств на закупку дронов для нужд Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).

Были разыграны специальные лоты от дзюдоистки Дарьи Билодид, боксера Дениса Беринчика, футболиста Александра Алиева и главы ГУР МОУ Кирилла Буданова.

Основное время матча завершилось со счетом 7:7, а в серии пенальти победу одержала команда звезд футбола.

Благодаря поддержке болельщиков во время мероприятия удалось собрать почти 1,2 млн грн на дроны.

ВИДЕО. Селезнев, Алиев и другие. Как в Буче сыграли благотворительный матч

Полная видеозапись матча: Звезды футбола – сборная ВСУ – 7:7