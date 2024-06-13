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Товарищеские матчи
Чили
12.06.2024 03:00 – FT 3 : 0
Парагвай
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Кубок Америки
13 июня 2024, 00:39 | Обновлено 13 июня 2024, 00:55
29
0

ВИДЕО. Сборная Чили разгромила команду Парагвая, готовясь к Копа Америка

Виктор Давила оформил дубль, а затем отличился Эдуардо Варгас

13 июня 2024, 00:39 | Обновлено 13 июня 2024, 00:55
29
0
ВИДЕО. Сборная Чили разгромила команду Парагвая, готовясь к Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 11 на 12 июня в Сантьяго состоялся товарищеский матч, в котором сборная Чили принимала команда Парагвая.

Команды ведут подготовку к Копа Америка 2024. Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Виктор Давила оформил дубль в первом тайме, а после перерыва отличился Эдуардо Варгас.

Товарищеский матч

11 июня. Сантьяго (Чили)

Чили – Парагвай – 3:0

Голы: Виктор Давила, 17, 37, Эдуардо Варгас, 53

Видео голов и обзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Варгас (Чили).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Victor Davila (Чили).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Victor Davila (Чили).
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Копа Америка товарищеские матчи сборная Чили по футболу сборная Парагвая по футболу видео голов и обзор Эдуардо Варгас
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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