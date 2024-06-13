Товарищеские матчи
Кубок Америки13 июня 2024, 00:39 | Обновлено 13 июня 2024, 00:55
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ВИДЕО. Сборная Чили разгромила команду Парагвая, готовясь к Копа Америка
Виктор Давила оформил дубль, а затем отличился Эдуардо Варгас
13 июня 2024, 00:39 | Обновлено 13 июня 2024, 00:55
29
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В ночь с 11 на 12 июня в Сантьяго состоялся товарищеский матч, в котором сборная Чили принимала команда Парагвая.
Команды ведут подготовку к Копа Америка 2024. Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0.
Виктор Давила оформил дубль в первом тайме, а после перерыва отличился Эдуардо Варгас.
Товарищеский матч
11 июня. Сантьяго (Чили)
Чили – Парагвай – 3:0
Голы: Виктор Давила, 17, 37, Эдуардо Варгас, 53
Видео голов и обзор матча
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Варгас (Чили).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Victor Davila (Чили).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Victor Davila (Чили).
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