ВИДЕО. Сборная Чили разгромила команду Парагвая, готовясь к Копа Америка

В ночь с 11 на 12 июня в Сантьяго состоялся товарищеский матч, в котором сборная Чили принимала команда Парагвая.

Команды ведут подготовку к Копа Америка 2024. Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Виктор Давила оформил дубль в первом тайме, а после перерыва отличился Эдуардо Варгас.

Товарищеский матч

11 июня. Сантьяго (Чили)

Чили – Парагвай – 3:0

Голы: Виктор Давила, 17, 37, Эдуардо Варгас, 53

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