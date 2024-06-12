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Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 22:59 | Обновлено 12 июня 2024, 23:13
423
0

ОФИЦИАЛЬНО. В ЛНЗ назначены новые генеральный и технический директоры

Андрей Колесник стал гендиректором, а Александр Чабан – техническим

12 июня 2024, 22:59 | Обновлено 12 июня 2024, 23:13
423
0
ОФИЦИАЛЬНО. В ЛНЗ назначены новые генеральный и технический директоры
ФК ЛНЗ. Андрей Колесник

У менеджменті клубу УПЛ ЛНЗ Черкаси відбулись зміни.

Андрій Колісник, який раніше обіймав посаду технічного директора, відтепер є генеральним директором ФК ЛНЗ.

Технічним директором став Олександр Чабан, який раніше працював на аналогічний посаді у ФК Волинь та ФК Рух. До ЛНЗ Чабан приєднався в лютому 2024 року.

Клуб побажав фахівцям успіхів у новому статусі. Днем раніше головним тренером ЛНЗ призначений Андрес Карраско.

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ЛНЗ Черкассы генеральный директор Андрей Колесник (тренер) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: ФК ЛНЗ
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