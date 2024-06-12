Украина. Премьер лига12 июня 2024, 22:59 | Обновлено 12 июня 2024, 23:13
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ОФИЦИАЛЬНО. В ЛНЗ назначены новые генеральный и технический директоры
Андрей Колесник стал гендиректором, а Александр Чабан – техническим
12 июня 2024, 22:59 | Обновлено 12 июня 2024, 23:13
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У менеджменті клубу УПЛ ЛНЗ Черкаси відбулись зміни.
Андрій Колісник, який раніше обіймав посаду технічного директора, відтепер є генеральним директором ФК ЛНЗ.
Технічним директором став Олександр Чабан, який раніше працював на аналогічний посаді у ФК Волинь та ФК Рух. До ЛНЗ Чабан приєднався в лютому 2024 року.
Клуб побажав фахівцям успіхів у новому статусі. Днем раніше головним тренером ЛНЗ призначений Андрес Карраско.
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