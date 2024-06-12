ОФИЦИАЛЬНО. В ЛНЗ назначены новые генеральный и технический директоры

У менеджменті клубу УПЛ ЛНЗ Черкаси відбулись зміни.

Андрій Колісник, який раніше обіймав посаду технічного директора, відтепер є генеральним директором ФК ЛНЗ.

Технічним директором став Олександр Чабан, який раніше працював на аналогічний посаді у ФК Волинь та ФК Рух. До ЛНЗ Чабан приєднався в лютому 2024 року.

Клуб побажав фахівцям успіхів у новому статусі. Днем раніше головним тренером ЛНЗ призначений Андрес Карраско.