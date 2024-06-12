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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 22:21 | Обновлено 12 июня 2024, 22:42
1247
0

ВИДЕО. Как сборная Украины прибыла в Германию на Евро-2024

13 июня в графике национальной команды Украины – открытая тренировка

12 июня 2024, 22:21 | Обновлено 12 июня 2024, 22:42
1247
0
ВИДЕО. Как сборная Украины прибыла в Германию на Евро-2024
УАФ

На следующее утро после товарищеского матча с Молдовой, который украинская сборная выиграла с разгромным счетом 4:0, сине-желтые из аэродрома Кишинева отправились в Германию.

Самолет вылетел по расписанию в 11:00 и через 2,5 часа доставил команду в Франкфурт. Пройдя в свой специальный транспорт, украинцы, с непродолжительным транзитом на паспортный контроль, выехали в свой лагерь на континентальном первенстве – городок Таунусштайн возле Висбадена.

Расстояние в 30 км автобус сборной Украины преодолел за полчаса. Работники отеля, одетые в вышитые рубашки, встретили специальных гостей украинским караваем под мелодию национального гимна. Успел заранее приехать и поздравить сборников и суперфан национальной команды Леофан,

13 июня в графике национальной команды Украины – открытая тренировка, за которой смогут наблюдать и болельщики, и медиа. Публичное мероприятие состоится на стадионе BRITA Arena в Висбадене и начнется в 12:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Как сборная Украины прибыла в Германию

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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