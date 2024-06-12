ВИДЕО. Как сборная Украины прибыла в Германию на Евро-2024

На следующее утро после товарищеского матча с Молдовой, который украинская сборная выиграла с разгромным счетом 4:0, сине-желтые из аэродрома Кишинева отправились в Германию.

Самолет вылетел по расписанию в 11:00 и через 2,5 часа доставил команду в Франкфурт. Пройдя в свой специальный транспорт, украинцы, с непродолжительным транзитом на паспортный контроль, выехали в свой лагерь на континентальном первенстве – городок Таунусштайн возле Висбадена.

Расстояние в 30 км автобус сборной Украины преодолел за полчаса. Работники отеля, одетые в вышитые рубашки, встретили специальных гостей украинским караваем под мелодию национального гимна. Успел заранее приехать и поздравить сборников и суперфан национальной команды Леофан,

13 июня в графике национальной команды Украины – открытая тренировка, за которой смогут наблюдать и болельщики, и медиа. Публичное мероприятие состоится на стадионе BRITA Arena в Висбадене и начнется в 12:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Как сборная Украины прибыла в Германию