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  4. Перейдет к Зинченко? Известна реакция Лунина на интерес от Арсенала
Англия
13 июня 2024, 06:22 |
1167
0

Перейдет к Зинченко? Известна реакция Лунина на интерес от Арсенала

Украинец пока не определился со своим будущим

13 июня 2024, 06:22 |
1167
0
Перейдет к Зинченко? Известна реакция Лунина на интерес от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что у Лунина испортились отношения с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, а лондонский «Арсенал» проявляет интерес к голкиперу. Андрей отреагировал на заинтересованность «канониров», за которых играет еще один украинец Александр Зинченко.

«Пока я защищаю цвета сборной на Евро, а потом решу, что делать», – сказал Лунин.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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