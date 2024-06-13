Перейдет к Зинченко? Известна реакция Лунина на интерес от Арсенала

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что у Лунина испортились отношения с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, а лондонский «Арсенал» проявляет интерес к голкиперу. Андрей отреагировал на заинтересованность «канониров», за которых играет еще один украинец Александр Зинченко.



«Пока я защищаю цвета сборной на Евро, а потом решу, что делать», – сказал Лунин.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.