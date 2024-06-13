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ATP
13 июня 2024, 07:20 | Обновлено 13 июня 2024, 07:25
370
0

Мудрик назвал имена современных теннисистов, за которых болеет

Михаил любит смотреть не только футбол

13 июня 2024, 07:20 | Обновлено 13 июня 2024, 07:25
370
0
Мудрик назвал имена современных теннисистов, за которых болеет
УАФ. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, за кого из современных теннисистов болеет.

– Мы поздравляли тебя с победой твоего любимца, Карлоса Алькараса. Когда мы вчера ехали на тренировку, то он даже проигрывал Звереву 1:2 по сетам, но потом уверенно 6:1, 6:2... Ты был уверен в его победе?
– Он с запасом играл.

– В чем сила этого теннисиста?
– Думаю, что он самый сбалансированный игрок прямо сейчас. Тяжело работает и имеет хороший менталитет.

– Кроме него еще кому-то симпатизируешь?
– Янник Синнер – он мне нравится. Ник Кирьос.

– Кстати, Судаков тоже сказал, что за Кирьоса болеет.
– Да? (улыбается).

– Имеешь немного симпатии на стороне Иги Свёнтек?
– Да, среди женщин она мне [больше всего нравится]. Она играет в самый зрелищный и результативный теннис.

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Михаил Мудрик Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Георгий Судаков Ига Свёнтек
Владимир Клепач Источник: ВЗбирна
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