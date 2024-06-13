Мудрик назвал имена современных теннисистов, за которых болеет

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, за кого из современных теннисистов болеет.

– Мы поздравляли тебя с победой твоего любимца, Карлоса Алькараса. Когда мы вчера ехали на тренировку, то он даже проигрывал Звереву 1:2 по сетам, но потом уверенно 6:1, 6:2... Ты был уверен в его победе?

– Он с запасом играл.

– В чем сила этого теннисиста?

– Думаю, что он самый сбалансированный игрок прямо сейчас. Тяжело работает и имеет хороший менталитет.

– Кроме него еще кому-то симпатизируешь?

– Янник Синнер – он мне нравится. Ник Кирьос.

– Кстати, Судаков тоже сказал, что за Кирьоса болеет.

– Да? (улыбается).

– Имеешь немного симпатии на стороне Иги Свёнтек?

– Да, среди женщин она мне [больше всего нравится]. Она играет в самый зрелищный и результативный теннис.