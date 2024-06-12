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  4. Джанлуиджи БУФФОН: «Эту сборную Италии недооценивают»
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 18:41 | Обновлено 12 июня 2024, 18:50
197
1

Джанлуиджи БУФФОН: «Эту сборную Италии недооценивают»

Легендарный экс-вратарь оценил силу «Скуадры адзурры»

12 июня 2024, 18:41 | Обновлено 12 июня 2024, 18:50
197
1
Джанлуиджи БУФФОН: «Эту сборную Италии недооценивают»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон, который сейчас входит в тренерский штаб Лучано Спаллетти, оценил шансы «Скуадры адзурры» на Евро-2024:

«Я думаю, что эту команду, пожалуй, недооценивают. Она очень конкурентоспособна и имеет великолепных игроков.

Мне это нравится больше всего: это ощущение принадлежности и отличное отношение футболистов к игре. Есть скромность и тяжелый труд. У нас есть нужные люди для хорошей конкуренции».

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Джанлуиджи Буффон сборная Италии по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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