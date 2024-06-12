Чемпионат Европы12 июня 2024, 18:41 | Обновлено 12 июня 2024, 18:50
197
1
Джанлуиджи БУФФОН: «Эту сборную Италии недооценивают»
Легендарный экс-вратарь оценил силу «Скуадры адзурры»
12 июня 2024, 18:41 | Обновлено 12 июня 2024, 18:50
197
1
Легендарный экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон, который сейчас входит в тренерский штаб Лучано Спаллетти, оценил шансы «Скуадры адзурры» на Евро-2024:
«Я думаю, что эту команду, пожалуй, недооценивают. Она очень конкурентоспособна и имеет великолепных игроков.
Мне это нравится больше всего: это ощущение принадлежности и отличное отношение футболистов к игре. Есть скромность и тяжелый труд. У нас есть нужные люди для хорошей конкуренции».
Читайте также: Представление группы В Евро-2024.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июня 2024, 17:48 0
Впереди Месси и Суарес из Интера
Бокс | 12 июня 2024, 07:32 15
Александр занял в списке лишь 12 строчку
Футбол | 12.06.2024, 12:12
Бокс | 11.06.2024, 21:19
Футбол | 11.06.2024, 21:45
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Чому? Судья в грі з нами дуже оцінив
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.06.2024, 10:14 6
11.06.2024, 11:04 8
11.06.2024, 01:25 1
11.06.2024, 18:45 3
11.06.2024, 03:11 4
11.06.2024, 10:50 46
11.06.2024, 11:59 10
10.06.2024, 19:08 27