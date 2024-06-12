Кто будет основным на Евро? Ребров высказался о Довбике и Яремчуке

Перед стартом Евро-2024 наставнику сборной Украины Сергею Реброву придется решить, кто будет основным форвардом в первом матче с Румынией – Роман Яремчук или Артем Довбик.

В последнем контрольном матче с Молдовой оба забили по голу.

«Голы Яремчука и Довбика? Забивают не только они, но, как я раньше говорил, я доволен тем, что почти все наши игроки имеют практику в европейских чемпионатах».

«Артем много забивает, Роман восстановился и играет. Я уверен, что это поможет сборной. Матч с Молдовой был качественным, он придаст уверенности игрокам».

Было важно победить и спокойно готовиться к Евро», — сказал Ребров.