Кто будет основным на Евро? Ребров высказался о Довбике и Яремчуке
Оба форварда находятся в хорошей форме
Перед стартом Евро-2024 наставнику сборной Украины Сергею Реброву придется решить, кто будет основным форвардом в первом матче с Румынией – Роман Яремчук или Артем Довбик.
В последнем контрольном матче с Молдовой оба забили по голу.
«Голы Яремчука и Довбика? Забивают не только они, но, как я раньше говорил, я доволен тем, что почти все наши игроки имеют практику в европейских чемпионатах».
«Артем много забивает, Роман восстановился и играет. Я уверен, что это поможет сборной. Матч с Молдовой был качественным, он придаст уверенности игрокам».
Было важно победить и спокойно готовиться к Евро», — сказал Ребров.
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