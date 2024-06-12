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  4. Кто будет основным на Евро? Ребров высказался о Довбике и Яремчуке
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 17:29 |
855
0

Кто будет основным на Евро? Ребров высказался о Довбике и Яремчуке

Оба форварда находятся в хорошей форме

12 июня 2024, 17:29 |
855
0
Кто будет основным на Евро? Ребров высказался о Довбике и Яремчуке
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Перед стартом Евро-2024 наставнику сборной Украины Сергею Реброву придется решить, кто будет основным форвардом в первом матче с Румынией – Роман Яремчук или Артем Довбик.

В последнем контрольном матче с Молдовой оба забили по голу.

«Голы Яремчука и Довбика? Забивают не только они, но, как я раньше говорил, я доволен тем, что почти все наши игроки имеют практику в европейских чемпионатах».

«Артем много забивает, Роман восстановился и играет. Я уверен, что это поможет сборной. Матч с Молдовой был качественным, он придаст уверенности игрокам».

Было важно победить и спокойно готовиться к Евро», — сказал Ребров.

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Сергей Ребров Артем Довбик Роман Яремчук сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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