Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин оценил свою готовность к Евро-2024 после победы над Молдовой
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 16:41 | Обновлено 12 июня 2024, 16:42
905
0

Лунин оценил свою готовность к Евро-2024 после победы над Молдовой

Андрей чувствует себя хорошо

12 июня 2024, 16:41 | Обновлено 12 июня 2024, 16:42
905
0
Лунин оценил свою готовность к Евро-2024 после победы над Молдовой
УАФ. Андрей Лунин

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Молдовы (4:0).

«В физическом плане чувствую себя хорошо, я пропустил всего два дня. Мы готовились к первому матчу на Евро – с Румынией, старались выполнять тактическую установку тренера как в обороне, так и в атаке, правильно выбирать позиции.

Хорошо, что я имел немного работы, ведь это держит в тонусе, придает уверенности. Подходим к Евро, у нас осталось несколько дней на подготовку.

В Молдове стадион классный, компактный, нравится, что трибуны рядом с полем. Достаточно атмосферно, полный стадион. Хорошее поле, играть – одно удовольствие. Молдова нас очень гостеприимно приняла, это очень приятно, нам пожелали успехов на Евро. Большое спасибо за это», – сказал Андрей Лунин.

По теме:
Кто будет основным на Евро? Ребров высказался о Довбике и Яремчуке
Сборная Украины прибыла в Висбаден, место постоянной дислокации на Евро
Шахтер – в топ-20 клубов по количеству игроков на Евро-2024. Кто первый
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Молдовы по футболу Молдова - Украина Евро-2024 Андрей Лунин
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Реакция Реброва и игроков сборной Украины на травму Миколенко
Футбол | 11 июня 2024, 20:31 0
ФОТО. Реакция Реброва и игроков сборной Украины на травму Миколенко
ФОТО. Реакция Реброва и игроков сборной Украины на травму Миколенко

Виталий был заменен на 30-й минуте на Александра Зинченко

ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
Футбол | 11 июня 2024, 21:30 12
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы

Майя Санду пожелала украинской команде успеха на Евро-2024

Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Бокс | 11.06.2024, 21:19
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Не Любенович. Стало известно, кто станет главным тренером Ингульца
Футбол | 12.06.2024, 10:55
Не Любенович. Стало известно, кто станет главным тренером Ингульца
Не Любенович. Стало известно, кто станет главным тренером Ингульца
Стала известна ситуация с задолженностью в Черноморце
Футбол | 12.06.2024, 16:08
Стала известна ситуация с задолженностью в Черноморце
Стала известна ситуация с задолженностью в Черноморце
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
11.06.2024, 21:45 1
Футбол
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
11.06.2024, 11:59 10
Бокс
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
10.06.2024, 16:49
Футбол
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
11.06.2024, 08:34 17
Бокс
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
11.06.2024, 11:04 8
Футбол
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
11.06.2024, 18:45 3
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем