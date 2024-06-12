Лунин оценил свою готовность к Евро-2024 после победы над Молдовой

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Молдовы (4:0).

«В физическом плане чувствую себя хорошо, я пропустил всего два дня. Мы готовились к первому матчу на Евро – с Румынией, старались выполнять тактическую установку тренера как в обороне, так и в атаке, правильно выбирать позиции.

Хорошо, что я имел немного работы, ведь это держит в тонусе, придает уверенности. Подходим к Евро, у нас осталось несколько дней на подготовку.

В Молдове стадион классный, компактный, нравится, что трибуны рядом с полем. Достаточно атмосферно, полный стадион. Хорошее поле, играть – одно удовольствие. Молдова нас очень гостеприимно приняла, это очень приятно, нам пожелали успехов на Евро. Большое спасибо за это», – сказал Андрей Лунин.