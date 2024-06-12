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Италия
12 июня 2024, 16:27 |
792
1

Источник: экс-тренер Шахтера уже подписал контракт с Миланом

Паулу Фонсека продолжит карьеру в Италии

12 июня 2024, 16:27 |
792
1
Источник: экс-тренер Шахтера уже подписал контракт с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» уже поставил свою подпись под контрактом с «Миланом» несколько дней назад. Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.

Официальное объявление «Милана» о назначении Фонсеки на пост нового главного тренера ожидается уже на этой неделе.

Еще неделю назад предыдущий клуб Фонсеки, «Лилль» сообщил о завершении сотрудничества с 51-летним португальским специалистом.

Предыдущим главным тренером «Милана» был Стефано Пиоли, который возглавлял команду с октября 2019 года.

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Паулу Фонсека Милан
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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Gargantua
рад за секретаршу Ахметова
Милан - город женской мечты
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