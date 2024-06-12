Источник: экс-тренер Шахтера уже подписал контракт с Миланом

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» уже поставил свою подпись под контрактом с «Миланом» несколько дней назад. Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.

Официальное объявление «Милана» о назначении Фонсеки на пост нового главного тренера ожидается уже на этой неделе.

Еще неделю назад предыдущий клуб Фонсеки, «Лилль» сообщил о завершении сотрудничества с 51-летним португальским специалистом.

Предыдущим главным тренером «Милана» был Стефано Пиоли, который возглавлял команду с октября 2019 года.