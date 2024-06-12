Источник: экс-тренер Шахтера уже подписал контракт с Миланом
Паулу Фонсека продолжит карьеру в Италии
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» уже поставил свою подпись под контрактом с «Миланом» несколько дней назад. Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.
Официальное объявление «Милана» о назначении Фонсеки на пост нового главного тренера ожидается уже на этой неделе.
Еще неделю назад предыдущий клуб Фонсеки, «Лилль» сообщил о завершении сотрудничества с 51-летним португальским специалистом.
Предыдущим главным тренером «Милана» был Стефано Пиоли, который возглавлял команду с октября 2019 года.
✅ Paulo #Fonseca ha già firmato nei giorni scorsi il contratto con il @acmilan @cmdotcom— Daniele Longo (@86_longo) June 12, 2024
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