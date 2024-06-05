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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера покинул Лилль. Впереди – Милан
Франция
05 июня 2024, 17:27 |
694
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера покинул Лилль. Впереди – Милан

Паулу Фонсека завершил свою работу в Лилле

05 июня 2024, 17:27 |
694
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера покинул Лилль. Впереди – Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Французский «Лилль» официально сообщил о завершении сотрудничества с бывшим тренером донецкого «Шахтера» Паулу Фонсекой. 51-летний португальский специалист работал с командой и июня 2022 года.

В ближайшие дни Фонсека должен возглавить «Милан». По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, он уже согласовал с «россонери» контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Напомним, ранее Фонсека уже работал в Серии А. В 2019 – 2021 годах он возглавлял «Рому».

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Паулу Фонсека Лилль Милан
Олег Дидух Источник: ФК Лилль
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Жаль Милан. 
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