Франция05 июня 2024, 17:27 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера покинул Лилль. Впереди – Милан
Паулу Фонсека завершил свою работу в Лилле
05 июня 2024, 17:27 |
694
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Французский «Лилль» официально сообщил о завершении сотрудничества с бывшим тренером донецкого «Шахтера» Паулу Фонсекой. 51-летний португальский специалист работал с командой и июня 2022 года.
В ближайшие дни Фонсека должен возглавить «Милан». По информации авторитетного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, он уже согласовал с «россонери» контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.
Напомним, ранее Фонсека уже работал в Серии А. В 2019 – 2021 годах он возглавлял «Рому».
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