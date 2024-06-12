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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Лацио перешел в катарский клуб
Италия
12 июня 2024, 16:08 |
263
0

ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Лацио перешел в катарский клуб

Луис Альберто будет выступать за «Аль-Духаиль»

12 июня 2024, 16:08 |
263
0
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Лацио перешел в катарский клуб
ФК Аль-Духаиль

Катарский клуб «Аль-Духаиль» официально сообщил о подписании полузащитника «Лацио» Луиса Альберто. Условия контракта не разглашаются, но, по информации СМИ, 31-летний испанский хавбек подписал соглашение до лета 2027 года.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро плюс бонусы. 25% от этой суммы уйдут предыдущему клубу Луиса Альберто, «Ливерпулю».

Луис Альберто выступал за «Лацио» с 2016 года. В сезоне 2023/2024 на его счету 5 голов и 11 ассистов в 44 матчах за римский клуб.

Напомним, вчера «Лацио» назначил Марко Барони на пост главного тренера.

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Олег Дидух Источник: ФК Лацио
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