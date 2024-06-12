ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Лацио перешел в катарский клуб

Катарский клуб «Аль-Духаиль» официально сообщил о подписании полузащитника «Лацио» Луиса Альберто. Условия контракта не разглашаются, но, по информации СМИ, 31-летний испанский хавбек подписал соглашение до лета 2027 года.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро плюс бонусы. 25% от этой суммы уйдут предыдущему клубу Луиса Альберто, «Ливерпулю».

Луис Альберто выступал за «Лацио» с 2016 года. В сезоне 2023/2024 на его счету 5 голов и 11 ассистов в 44 матчах за римский клуб.

Напомним, вчера «Лацио» назначил Марко Барони на пост главного тренера.