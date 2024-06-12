Замена Слоту. Фейеноорд назначил нового главного тренера
Команду возглавил Бриан Приске
Роттердамский «Фейеноорд» официально сообщил о назначении нового главного тренера команды. Им стал 47-летний датский специалист Бриан Приске.
На этом посту он заменил Арне Слота, который работал с командой с лета 2021 года и недавно перешел в «Ливерпуль».
Приске с лета 2022 года возглавлял пражскую «Спарту». С командой он дважды стал чемпионом Чехии, а в сезоне 2023/2024 вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где со счетом 2:11 по сумме двух матчей уступил «Ливерпулю».
Ранее Приске также работал с «Мидтьюланном» и «Антверпеном».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майя Санду пожелала украинской команде успеха на Евро-2024
Виталий был заменен на 30-й минуте на Александра Зинченко