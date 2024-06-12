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  4. Замена Слоту. Фейеноорд назначил нового главного тренера
Нидерланды
12 июня 2024, 15:30 |
386
0

Замена Слоту. Фейеноорд назначил нового главного тренера

Команду возглавил Бриан Приске

12 июня 2024, 15:30 |
386
0
Замена Слоту. Фейеноорд назначил нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Приске

Роттердамский «Фейеноорд» официально сообщил о назначении нового главного тренера команды. Им стал 47-летний датский специалист Бриан Приске.

На этом посту он заменил Арне Слота, который работал с командой с лета 2021 года и недавно перешел в «Ливерпуль».

Приске с лета 2022 года возглавлял пражскую «Спарту». С командой он дважды стал чемпионом Чехии, а в сезоне 2023/2024 вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где со счетом 2:11 по сумме двух матчей уступил «Ливерпулю».

Ранее Приске также работал с «Мидтьюланном» и «Антверпеном».

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Олег Дидух Источник: ФК Фейенорд
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