ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с одним из лидеров команды

Миланский «Интер» официально сообщил о продлении контракта с центральным полузащитником сборной Италии Николо Бареллой. Новое соглашение с 27-летним хавбеком рассчитано на пять лет – до лета 2029 года.

Также ожидается, что в ближайшее время чемпионы Италии продлят контракты с главным тренером команды, Симоне Индзаги, и капитаном и лучшим бомбардиром, Лаутаро Мартинесом.

Барелла выступает за «Интер» с лета 2019 года. В сезоне 2023/2024 на его счету 2 гола и 7 ассистов в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах.