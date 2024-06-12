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Италия
12 июня 2024, 14:34 | Обновлено 12 июня 2024, 14:47
191
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с одним из лидеров команды

Николо Барелла останется в клубе до 2029 года

12 июня 2024, 14:34 | Обновлено 12 июня 2024, 14:47
191
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с одним из лидеров команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Миланский «Интер» официально сообщил о продлении контракта с центральным полузащитником сборной Италии Николо Бареллой. Новое соглашение с 27-летним хавбеком рассчитано на пять лет – до лета 2029 года.

Также ожидается, что в ближайшее время чемпионы Италии продлят контракты с главным тренером команды, Симоне Индзаги, и капитаном и лучшим бомбардиром, Лаутаро Мартинесом.

Барелла выступает за «Интер» с лета 2019 года. В сезоне 2023/2024 на его счету 2 гола и 7 ассистов в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Николо Барелла Интер Милан продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Интер Милан
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