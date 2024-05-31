Продавать не придется. Интер согласовал новый контракт с капитаном
Лаутаро Мартинес останется в клубе до 2029 года
«Интер» согласовал новый контракт с капитаном и лучшим бомбардиром команды Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ранее сообщалось о том, что у «Интера» возникли серьезные проблемы с продлением контракта с Мартинесом из-за требований по зарплате в 12 миллионов евро в год. Вчера у руководства «Интера» состоялась встреча с агентом 26-летнего аргентинца, Алехандро Камано, на которых последний подтвердил финансовые требования в 12 миллионов в год.
Однако сегодня в переговоры вмешался сам Лаутаро, который снизил свои запросы до 9 миллионов евро в год плюс бонусы. После этого стороны достигли принципиальной договоренности, осталось уладить только некоторые детали. Контракт будет рассчитан до лета 2029 года, нынешний действует до 2026 года.
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