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Италия
31 мая 2024, 18:19 |
335
1

Продавать не придется. Интер согласовал новый контракт с капитаном

Лаутаро Мартинес останется в клубе до 2029 года

31 мая 2024, 18:19 |
335
1
Продавать не придется. Интер согласовал новый контракт с капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

«Интер» согласовал новый контракт с капитаном и лучшим бомбардиром команды Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что у «Интера» возникли серьезные проблемы с продлением контракта с Мартинесом из-за требований по зарплате в 12 миллионов евро в год. Вчера у руководства «Интера» состоялась встреча с агентом 26-летнего аргентинца, Алехандро Камано, на которых последний подтвердил финансовые требования в 12 миллионов в год.

Однако сегодня в переговоры вмешался сам Лаутаро, который снизил свои запросы до 9 миллионов евро в год плюс бонусы. После этого стороны достигли принципиальной договоренности, осталось уладить только некоторые детали. Контракт будет рассчитан до лета 2029 года, нынешний действует до 2026 года.

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Лаутаро Мартинес Интер Милан продление контракта
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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