Интер может продать лучшего игрока сезона в Серии А

«Интер» может во время ближайшего летнего трансферного окна продать капитана и лучшего бомбардира команды Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Бьязин, близкий к руководству «Интера».

Сейчас «Интер» ведет переговоры с Мартинесом по поводу нового контракта, однако договориться с 26-летним форвардом сборной Аргентины пока что не удается. Лаутаро требует зарплату в размере 12 миллионов евро в год, «Интер» не может позволить себе предложить более 10 миллионов в год.

В случае, если Мартинес не снизит свои финансовые аппетиты и не согласится на предложенные условия, «Интер» выставит его на трансферный рынок.

Ранее Мартинес был признан MVP сезона в Серии А.