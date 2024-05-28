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  4. Интер может продать лучшего игрока сезона в Серии А
Италия
28 мая 2024, 16:31 |
986
0

Интер может продать лучшего игрока сезона в Серии А

Переговоры по новому контракту с Лаутаро Мартинесом проходят трудно

28 мая 2024, 16:31 |
986
0
Интер может продать лучшего игрока сезона в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

«Интер» может во время ближайшего летнего трансферного окна продать капитана и лучшего бомбардира команды Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Бьязин, близкий к руководству «Интера».

Сейчас «Интер» ведет переговоры с Мартинесом по поводу нового контракта, однако договориться с 26-летним форвардом сборной Аргентины пока что не удается. Лаутаро требует зарплату в размере 12 миллионов евро в год, «Интер» не может позволить себе предложить более 10 миллионов в год.

В случае, если Мартинес не снизит свои финансовые аппетиты и не согласится на предложенные условия, «Интер» выставит его на трансферный рынок.

Ранее Мартинес был признан MVP сезона в Серии А.

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Олег Дидух Источник: Twitter
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