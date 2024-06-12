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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 14:55 | Обновлено 12 июня 2024, 15:25
1252
0

Руслан КОСТЫШИН: «Я бы предпочел Михайличенко Зинченко»

Известный украинский тренер прокомментировал победу Украины над Молдовой

12 июня 2024, 14:55 | Обновлено 12 июня 2024, 15:25
1252
0
Руслан КОСТЫШИН: «Я бы предпочел Михайличенко Зинченко»
УПЛ. Руслан Костышин

Известный украинский тренер Руслан Костышин прокомментировал победу сборной Украины в товарищеском матче против национальной команды Молдовы (4:0):

– Удивил ли Вас стартовый состав национальной сборной Украины на матч с Молдовой?

– Лишь появление в основе Романа Яремчука немного удивило. Все мы знаем, что Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, и он находится в хорошем физическом состоянии. Возможно, наш тренерский штаб все увидел в Варшаве, когда Довбик играл в стартовом составе в игре с Польшей. Отсутствие Зинченко среди 11 футболистов основного состава? Миколенко, на мой взгляд, лучше, чем Зинченко играет в обороне, и в атаку он бежит всегда охотно, функционала ему хватает.

– Какое впечатление произвела сборная Молдовы в игре с нашей сборной?

– Хозяева очень слабо выглядели в этом поединке. Футболистов сборной Молдовы можно понять – сезон для них закончен, на Евро они не пробились, а после этой игры они уходят в отпуск. Это все человеческий фактор – сложно заставить себя готовиться к спаррингу. Как ни крути – товарищеский матч это далеко не официальная игра. И все же тренерский штаб сборной Молдовы во главе с Сергеем Клещенко получил необходимую пищу для размышлений.

– Как Вам атакующие действия игроков атаки сборной Украины?

– Думаю, что наши ребята в хорошем эмоциональном состоянии подошли к этой встрече и выглядели хорошо. Кто мне больше всего понравился? Тарас Степаненко. Он выполняет ключевую роль для баланса в нашей игре. Многие наши ребята любят играть в атаку, а Тарас умело играет во время перехватов, вступает в отбор, знает, как применить прессинг.

– В защите мы сыграли на ноль.

– Мы практически ничего не дали создать молдовской команде у наших ворот. Андрей Лунин отразил два удара, впервые начав игру после 70-й минуты, когда все было понятно в этой игре. Как всегда, прекрасно сыграл Илья Забарный. Несмотря на молодой возраст, он уже один из лучших футболистов в АПЛ.

– Досадная травма у Виталия Миколенко, которую он получил в первом тайме. Каким Вы увидели этот эпизод?

– Особой грубости я не заметил со стороны игрока молдовской сборной. Надолго ли выбыл Миколенко? Непонятно. Бывает, что по ощущениям травма серьезная, но через день-два картина совсем другая. Мы видели, что Виталий имел болевой шок, он после оказания помощи еще вернулся в игру, но только на минуту. Желаю ему как можно быстрее вернуться в строй. А вот кто его сможет заменить в игре с Румынией? Я бы даже отдал предпочтение Богдану Михайличенко перед Зинченко. Понятно, что Александр играет в топ-клубе – лондонском «Арсенале», но в последнее время он потерял место в стартовом составе своей команды. А Михайличенко является достаточно опытным игроком, который успел поиграть и в Европе.

– Какой вывод Вы можете сделать из трех спаррингов нашей сборной?

– Главное, что мы с хорошим настроением подходим к чемпионату Европы. Тренерский штаб нашей сборной во главе с Сергеем Ребровым проверил всех игроков перед стартовавшим континентальным форумом. С Германией мы играли в 5 защитников, с Польшей был другой состав и другая схема игры. С Молдовой были другие задачи. Мне анализ тяжело сделать. Только Сергей Станиславович может делать выводы, у него есть вся необходимая информация по каждому игроку.

– Кто для Вас три сильнейших игрока нашей сборной прямо сейчас?

– Назову прежде всего Георгия Судакова. Он вышел на замену в игре с Германией и сразу стал определяющим футболистом в нашей сборной. Скажу так, стратегически вся игра нашей сборной зависит от Судакова. Также в этом топе Артем Довбик и Виктор Цыганков. Я давно слежу за этим дуэтом еще и потому, что нынешние игроки «Жироны» 1997 года рождения так же, как и мой сын Денис. Поэтому невольно, я очень внимательно слежу за развитием этих ребят. Как они за год в «Жироне» прибавили в мастерстве и добавили уверенности.

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Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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