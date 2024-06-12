Сборная Украины, победив Молдову, отпраздновала юбилейный разгром

Крупная победа над Молдовой (4:0) стала 30-й в истории сборной Украины. 17 раз наша команда брала верх с преимуществом в три и более мяча дома, 9 – в гостях и 4 – на нейтральных полях.

12 разгромов украинцы нанесли соперникам в товарищеских матчах, 9 – в чемпионатах мира, 7 – в чемпионатах Европы и 2 – в Лиге наций. 9 крупных викторий сборная отпраздновала с Олегом Блохиным, по 5 – с Михаилом Фоменко и Андреем Шевченко, 4 – с Йожефом Сабо, по 2 – с Алексеем Михайличенко и Александром Петраковым, по 1 – с Валерием Лобановским, Мироном Маркевичем и Сергеем Ребровым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные победы сборной Украины

Победа Дата Ранг Тренер Украины Соперник Счет 1-я 13.11.1994 ЧЕо Йожеф САБО Эстония 3:0 (д) 10-я 19.06.2006 ЧМф Олег БЛОХИН Сауд. Аравия 4:0 (н) 20-я 15.10.2013 ЧМо Михаил ФОМЕНКО Сан-Марино 8:0 (г) 30-я 11.06.2024 ТМ Сергей РЕБРОВ Молдова 4:0 (г)

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.