Сборная Украины, победив Молдову, отпраздновала юбилейный разгром
Наша команда одержала 30-ю победу с крупным счетом
Крупная победа над Молдовой (4:0) стала 30-й в истории сборной Украины. 17 раз наша команда брала верх с преимуществом в три и более мяча дома, 9 – в гостях и 4 – на нейтральных полях.
12 разгромов украинцы нанесли соперникам в товарищеских матчах, 9 – в чемпионатах мира, 7 – в чемпионатах Европы и 2 – в Лиге наций. 9 крупных викторий сборная отпраздновала с Олегом Блохиным, по 5 – с Михаилом Фоменко и Андреем Шевченко, 4 – с Йожефом Сабо, по 2 – с Алексеем Михайличенко и Александром Петраковым, по 1 – с Валерием Лобановским, Мироном Маркевичем и Сергеем Ребровым.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные крупные победы сборной Украины
|
Победа
|
Дата
|
Ранг
|
Тренер Украины
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
13.11.1994
|
ЧЕо
|
Йожеф САБО
|
Эстония
|
3:0 (д)
|
10-я
|
19.06.2006
|
ЧМф
|
Олег БЛОХИН
|
Сауд. Аравия
|
4:0 (н)
|
20-я
|
15.10.2013
|
ЧМо
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Сан-Марино
|
8:0 (г)
|
30-я
|
11.06.2024
|
ТМ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Молдова
|
4:0 (г)
ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криштиану помог Португалии разгромить Ирландию 3:0, оформив дубль
28-летний форвард «Валенсии» забил 15-й мяч за сборную Украины