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Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 13:54 | Обновлено 12 июня 2024, 14:04
359
0

Сборная Украины, победив Молдову, отпраздновала юбилейный разгром

Наша команда одержала 30-ю победу с крупным счетом

12 июня 2024, 13:54 | Обновлено 12 июня 2024, 14:04
359
0
Сборная Украины, победив Молдову, отпраздновала юбилейный разгром
УАФ

Крупная победа над Молдовой (4:0) стала 30-й в истории сборной Украины. 17 раз наша команда брала верх с преимуществом в три и более мяча дома, 9 – в гостях и 4 – на нейтральных полях.

12 разгромов украинцы нанесли соперникам в товарищеских матчах, 9 – в чемпионатах мира, 7 – в чемпионатах Европы и 2 – в Лиге наций. 9 крупных викторий сборная отпраздновала с Олегом Блохиным, по 5 – с Михаилом Фоменко и Андреем Шевченко, 4 – с Йожефом Сабо, по 2 – с Алексеем Михайличенко и Александром Петраковым, по 1 – с Валерием Лобановским, Мироном Маркевичем и Сергеем Ребровым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные победы сборной Украины

Победа

Дата

Ранг

Тренер Украины

Соперник

Счет

1-я

13.11.1994

ЧЕо

Йожеф САБО

Эстония

3:0 (д)

10-я

19.06.2006

ЧМф

Олег БЛОХИН

Сауд. Аравия

4:0 (н)

20-я

15.10.2013

ЧМо

Михаил ФОМЕНКО

Сан-Марино

8:0 (г)

30-я

11.06.2024

ТМ

Сергей РЕБРОВ

Молдова

4:0 (г)

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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