Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик побил рекорд Воробья и Безуса
Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2024, 13:47 | Обновлено 12 июня 2024, 13:59
1249
0

Довбик побил рекорд Воробья и Безуса

Форвард «Жироны» 6-й раз отличился за сборную после выхода на замену

12 июня 2024, 13:47 | Обновлено 12 июня 2024, 13:59
1249
0
Довбик побил рекорд Воробья и Безуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче с Молдовой (4:0) Артем Довбик довел счет своих голов за сборную Украины до десяти. Причем шесть взятий ворот соперников он осуществил после выхода на замену, побив тем самым рекорд Андрея Воробья и Романа Безуса.

Ранее Артем по 2 раза отличился в чемпионатах мира и Лиге наций и 1 – в чемпионате Европы. Между тем, гол Довбика оказался юбилейным – 40-м для «джокеров» нашей команды в товарищеских поединках. 22 мяча «резервисты» забили дома, 12 – в гостях и 6 на нейтральных полях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-«джокеры» сборной Украины

Игрок

Годы

Голы

1.

Артем ДОВБИК

2021-2024

6

2.

Андрей ВОРОБЕЙ

2001-2007

5

Роман БЕЗУС

2013-2019

5

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

1998-2009

4

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

2009-2013

4

Виктор ЦЫГАНКОВ

2020-2022

4

7.

Юрий МАКСИМОВ

1992-1996

3

Сергей РЕБРОВ

1996-2005

3

Андрей ВОРОНИН

2002-2011

3

Артем МИЛЕВСКИЙ

2008-2012

3

Руслан РОТАНЬ

2004-2016

3

Юбилейные голы «джокеров» сборной Украины в товарищеских матчах

Гол

Дата

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

29.04.1992

Иван ГЕЦКО

Венгрия

90' (1:3)

1:3 (д)

10-й

19.08.1998

Сергей КОВАЛЕВ

Грузия

75' (4:0)

4:0 (д)

20-й

04.09.2010

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Польша

90+2' (1:1)

1:1 (г)

30-й

03.09.2014

Роман БЕЗУС

Молдова

63' (1:0)

1:0 (д)

40-й

11.06.2024

Артем ДОВБИК

Молдова

49' (3:0)

4:0 (г)
По теме:
Сборная Украины, победив Молдову, отпраздновала юбилейный разгром
Яремчук стал автором одного из самых ранних голов сборной Украины
Вирт определился с двумя игроками, которые могут заменить Миколенко
Артем Довбик цифры и факты сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 12 июня 2024, 10:14 6
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
Футбол | 12 июня 2024, 12:57 3
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»
ЦЫГАНЫК: «Мой отец – русский. После ляпа Филимонова выбросил телевизор»

Известный журналист вспомнил, как этот момент повлиял на его семью

Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 12.06.2024, 07:32
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Не Любенович. Стало известно, кто станет главным тренером Ингульца
Футбол | 12.06.2024, 10:55
Не Любенович. Стало известно, кто станет главным тренером Ингульца
Не Любенович. Стало известно, кто станет главным тренером Ингульца
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Футбол | 11.06.2024, 21:45
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
11.06.2024, 00:12 6
Футбол
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
Не Джошуа. Кличко назвал боксера, который нанес ему самые сильные удары
10.06.2024, 11:22 5
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
11.06.2024, 01:25 1
Бокс
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
11.06.2024, 11:22 9
Футбол
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
11.06.2024, 20:59 89
Футбол
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
10.06.2024, 16:49
Футбол
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
11.06.2024, 23:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем