Довбик побил рекорд Воробья и Безуса

В матче с Молдовой (4:0) Артем Довбик довел счет своих голов за сборную Украины до десяти. Причем шесть взятий ворот соперников он осуществил после выхода на замену, побив тем самым рекорд Андрея Воробья и Романа Безуса.

Ранее Артем по 2 раза отличился в чемпионатах мира и Лиге наций и 1 – в чемпионате Европы. Между тем, гол Довбика оказался юбилейным – 40-м для «джокеров» нашей команды в товарищеских поединках. 22 мяча «резервисты» забили дома, 12 – в гостях и 6 на нейтральных полях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры-«джокеры» сборной Украины

Игрок Годы Голы 1. Артем ДОВБИК 2021-2024 6 2. Андрей ВОРОБЕЙ 2001-2007 5 Роман БЕЗУС 2013-2019 5 4. Андрей ШЕВЧЕНКО 1998-2009 4 Евгений СЕЛЕЗНЕВ 2009-2013 4 Виктор ЦЫГАНКОВ 2020-2022 4 7. Юрий МАКСИМОВ 1992-1996 3 Сергей РЕБРОВ 1996-2005 3 Андрей ВОРОНИН 2002-2011 3 Артем МИЛЕВСКИЙ 2008-2012 3 Руслан РОТАНЬ 2004-2016 3

Юбилейные голы «джокеров» сборной Украины в товарищеских матчах