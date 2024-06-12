Довбик побил рекорд Воробья и Безуса
Форвард «Жироны» 6-й раз отличился за сборную после выхода на замену
В матче с Молдовой (4:0) Артем Довбик довел счет своих голов за сборную Украины до десяти. Причем шесть взятий ворот соперников он осуществил после выхода на замену, побив тем самым рекорд Андрея Воробья и Романа Безуса.
Ранее Артем по 2 раза отличился в чемпионатах мира и Лиге наций и 1 – в чемпионате Европы. Между тем, гол Довбика оказался юбилейным – 40-м для «джокеров» нашей команды в товарищеских поединках. 22 мяча «резервисты» забили дома, 12 – в гостях и 6 на нейтральных полях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры-«джокеры» сборной Украины
|
|
Игрок
|
Годы
|
Голы
|
1.
|
Артем ДОВБИК
|
2021-2024
|
6
|
2.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
2001-2007
|
5
|
|
Роман БЕЗУС
|
2013-2019
|
5
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1998-2009
|
4
|
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
2009-2013
|
4
|
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
2020-2022
|
4
|
7.
|
Юрий МАКСИМОВ
|
1992-1996
|
3
|
|
Сергей РЕБРОВ
|
1996-2005
|
3
|
|
Андрей ВОРОНИН
|
2002-2011
|
3
|
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
2008-2012
|
3
|
|
Руслан РОТАНЬ
|
2004-2016
|
3
Юбилейные голы «джокеров» сборной Украины в товарищеских матчах
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
29.04.1992
|
Иван ГЕЦКО
|
Венгрия
|
90' (1:3)
|
1:3 (д)
|
10-й
|
19.08.1998
|
Сергей КОВАЛЕВ
|
Грузия
|
75' (4:0)
|
4:0 (д)
|
20-й
|
04.09.2010
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Польша
|
90+2' (1:1)
|
1:1 (г)
|
30-й
|
03.09.2014
|
Роман БЕЗУС
|
Молдова
|
63' (1:0)
|
1:0 (д)
|
40-й
|
11.06.2024
|
Артем ДОВБИК
|
Молдова
|
49' (3:0)
|
4:0 (г)
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