Сачко вслед за Марченко проиграл в одиночном разряде на турнире в Словакии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№203 ATP) проиграл стартовый матч на грунтовом челленджере в Братиславе.

В матче первого раунда украинец уступил чеху Мартину Крумиху (№372 ATP), который стартовал в квалификации.

Братислава. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Мартин Крумих (Чехия) – 3:6, 3:6

Отметим, что вчера матч одиночного разряда в Братиславе проиграл еще один украинец Илья Марченко (№235 ATP).

Сачко и Марченко продолжат борьбу на турнире в парном разряде.