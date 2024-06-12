ATP12 июня 2024, 13:44 | Обновлено 12 июня 2024, 14:00
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Сачко вслед за Марченко проиграл в одиночном разряде на турнире в Словакии
Виталий продолжит борьбу в парном разряде
12 июня 2024, 13:44 | Обновлено 12 июня 2024, 14:00
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№203 ATP) проиграл стартовый матч на грунтовом челленджере в Братиславе.
В матче первого раунда украинец уступил чеху Мартину Крумиху (№372 ATP), который стартовал в квалификации.
Братислава. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Мартин Крумих (Чехия) – 3:6, 3:6
Отметим, что вчера матч одиночного разряда в Братиславе проиграл еще один украинец Илья Марченко (№235 ATP).
Сачко и Марченко продолжат борьбу на турнире в парном разряде.
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