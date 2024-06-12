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  4. Сачко вслед за Марченко проиграл в одиночном разряде на турнире в Словакии
ATP
12 июня 2024, 13:44 | Обновлено 12 июня 2024, 14:00
47
0

Сачко вслед за Марченко проиграл в одиночном разряде на турнире в Словакии

Виталий продолжит борьбу в парном разряде

12 июня 2024, 13:44 | Обновлено 12 июня 2024, 14:00
47
0
Сачко вслед за Марченко проиграл в одиночном разряде на турнире в Словакии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№203 ATP) проиграл стартовый матч на грунтовом челленджере в Братиславе.

В матче первого раунда украинец уступил чеху Мартину Крумиху (№372 ATP), который стартовал в квалификации.

Братислава. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Мартин Крумих (Чехия) – 3:6, 3:6

Отметим, что вчера матч одиночного разряда в Братиславе проиграл еще один украинец Илья Марченко (№235 ATP).

Сачко и Марченко продолжат борьбу на турнире в парном разряде.

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Виталий Сачко ATP Братислава
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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