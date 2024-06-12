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Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2024, 13:23 | Обновлено 12 июня 2024, 14:02
771
0

Яремчук стал автором одного из самых ранних голов сборной Украины

Быстрее забивали за нашу команду только Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко

12 июня 2024, 13:23 | Обновлено 12 июня 2024, 14:02
771
0
Яремчук стал автором одного из самых ранних голов сборной Украины
УАФ. Роман Яремчук

Роман Яремчук, открывший счет в матче с Молдовой (4:0) на 2-й минуте встречи, стал автором одного из самых ранних голов сборной Украины. Собственно, быстрее поражали ворота соперников только Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко.

Между тем Яремчук забил самый ранний победный гол нашей национальной дружины на чужих полях. Прежний рекорд, принадлежавший Олегу Гусеву и Александру Зинченко, Роман перекрыл на 5 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние голы сборной Украины

Минута

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

15''

Андрей ЯРМОЛЕНКО

02.09.2011

ТМ

Уругвай

2:3 (д)

53''

Сергей РЕБРОВ

19.08.1998

ТМ

Грузия

4:0 (д)

2'

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ

07.09.2002

ЧЕо

Армения

2:2 (г)

2'

Андрей ЯРМОЛЕНКО

22.03.2013

ЧМо

Польша

3:1 (г)

2'

Роман ЯРЕМЧУК

01.09.2021

ЧМо

Казахстан

2:2 (г)

2'

Роман ЯРЕМЧУК

11.06.2024

ТМ

Молдова

4:0 (г)

3'

Виталий КОСОВСКИЙ

02.04.1997

ЧМо

Сев. Ирландия

2:1 (д)

3'

Андрей ВОРОНИН

15.08.2006

ТМ

Азербайджан

6:0 (д)

Самые ранние победные голы сборной Украины

Минута

Игрок

Дата

Ранг

Соперник

Счет

53''

Сергей РЕБРОВ

19.08.1998

ТМ

Грузия

4:0 (д)

2'

Роман ЯРЕМЧУК

11.06.2024

ТМ

Молдова

4:0 (г)

3'

Андрей ВОРОНИН

15.08.2006

ТМ

Азербайджан

6:0 (д)

4'

Андрей РУСОЛ

19.06.2006

ЧМф

Сауд.Аравия

4:0 (н)

6'

Роман ЯРЕМЧУК

10.06.2019

ЧЕо

Люксембург

1:0 (д)

7'

Олег ГУСЕВ

22.03.2013

ЧМо

Польша

3:1 (г)

7'

Евгений СЕЛИН

07.10.2011

ТМ

Болгария

3:0 (д)

7'

Александр ЗИНЧЕНКО

07.09.2019

ЧЕо

Литва

3:0 (г)

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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