Яремчук стал автором одного из самых ранних голов сборной Украины
Быстрее забивали за нашу команду только Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко
Роман Яремчук, открывший счет в матче с Молдовой (4:0) на 2-й минуте встречи, стал автором одного из самых ранних голов сборной Украины. Собственно, быстрее поражали ворота соперников только Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко.
Между тем Яремчук забил самый ранний победный гол нашей национальной дружины на чужих полях. Прежний рекорд, принадлежавший Олегу Гусеву и Александру Зинченко, Роман перекрыл на 5 минут.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние голы сборной Украины
|
Минута
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
15''
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
02.09.2011
|
ТМ
|
Уругвай
|
2:3 (д)
|
53''
|
Сергей РЕБРОВ
|
19.08.1998
|
ТМ
|
Грузия
|
4:0 (д)
|
2'
|
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ
|
07.09.2002
|
ЧЕо
|
Армения
|
2:2 (г)
|
2'
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
22.03.2013
|
ЧМо
|
Польша
|
3:1 (г)
|
2'
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
01.09.2021
|
ЧМо
|
Казахстан
|
2:2 (г)
|
2'
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
11.06.2024
|
ТМ
|
Молдова
|
4:0 (г)
|
3'
|
Виталий КОСОВСКИЙ
|
02.04.1997
|
ЧМо
|
Сев. Ирландия
|
2:1 (д)
|
3'
|
Андрей ВОРОНИН
|
15.08.2006
|
ТМ
|
Азербайджан
|
6:0 (д)
Самые ранние победные голы сборной Украины
|
Минута
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
53''
|
Сергей РЕБРОВ
|
19.08.1998
|
ТМ
|
Грузия
|
4:0 (д)
|
2'
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
11.06.2024
|
ТМ
|
Молдова
|
4:0 (г)
|
3'
|
Андрей ВОРОНИН
|
15.08.2006
|
ТМ
|
Азербайджан
|
6:0 (д)
|
4'
|
Андрей РУСОЛ
|
19.06.2006
|
ЧМф
|
Сауд.Аравия
|
4:0 (н)
|
6'
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
10.06.2019
|
ЧЕо
|
Люксембург
|
1:0 (д)
|
7'
|
Олег ГУСЕВ
|
22.03.2013
|
ЧМо
|
Польша
|
3:1 (г)
|
7'
|
Евгений СЕЛИН
|
07.10.2011
|
ТМ
|
Болгария
|
3:0 (д)
|
7'
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
07.09.2019
|
ЧЕо
|
Литва
|
3:0 (г)
ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
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