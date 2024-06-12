Яремчук стал автором одного из самых ранних голов сборной Украины

Роман Яремчук, открывший счет в матче с Молдовой (4:0) на 2-й минуте встречи, стал автором одного из самых ранних голов сборной Украины. Собственно, быстрее поражали ворота соперников только Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко.

Между тем Яремчук забил самый ранний победный гол нашей национальной дружины на чужих полях. Прежний рекорд, принадлежавший Олегу Гусеву и Александру Зинченко, Роман перекрыл на 5 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние голы сборной Украины

Минута Игрок Дата Ранг Соперник Счет 15'' Андрей ЯРМОЛЕНКО 02.09.2011 ТМ Уругвай 2:3 (д) 53'' Сергей РЕБРОВ 19.08.1998 ТМ Грузия 4:0 (д) 2' Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ 07.09.2002 ЧЕо Армения 2:2 (г) 2' Андрей ЯРМОЛЕНКО 22.03.2013 ЧМо Польша 3:1 (г) 2' Роман ЯРЕМЧУК 01.09.2021 ЧМо Казахстан 2:2 (г) 2' Роман ЯРЕМЧУК 11.06.2024 ТМ Молдова 4:0 (г) 3' Виталий КОСОВСКИЙ 02.04.1997 ЧМо Сев. Ирландия 2:1 (д) 3' Андрей ВОРОНИН 15.08.2006 ТМ Азербайджан 6:0 (д)

Самые ранние победные голы сборной Украины

Минута Игрок Дата Ранг Соперник Счет 53'' Сергей РЕБРОВ 19.08.1998 ТМ Грузия 4:0 (д) 2' Роман ЯРЕМЧУК 11.06.2024 ТМ Молдова 4:0 (г) 3' Андрей ВОРОНИН 15.08.2006 ТМ Азербайджан 6:0 (д) 4' Андрей РУСОЛ 19.06.2006 ЧМф Сауд.Аравия 4:0 (н) 6' Роман ЯРЕМЧУК 10.06.2019 ЧЕо Люксембург 1:0 (д) 7' Олег ГУСЕВ 22.03.2013 ЧМо Польша 3:1 (г) 7' Евгений СЕЛИН 07.10.2011 ТМ Болгария 3:0 (д) 7' Александр ЗИНЧЕНКО 07.09.2019 ЧЕо Литва 3:0 (г)

ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.