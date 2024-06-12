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  4. Яремчук сравнялся с Ребровым по голам за сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2024, 12:44 | Обновлено 12 июня 2024, 12:53
285
2

Яремчук сравнялся с Ребровым по голам за сборную Украины

28-летний форвард «Валенсии» забил 15-й мяч за сборную Украины

12 июня 2024, 12:44 | Обновлено 12 июня 2024, 12:53
285
2
Яремчук сравнялся с Ребровым по голам за сборную Украины
УАФ. Роман Яремчук

В матче с Молдовой (4:0) Роман Яремчук забил 15-й мяч за сборную Украины. Тем самым он сравнялся с Сергеем Ребровым и делит с ним 4-ю строчку в списке лучших бомбардиров национальной дружины.

В 10 случаях Роман отличился, будучи игроком «Гента», в 3-х – «Бенфики», в 2-х – «Валенсии». 7 раз Яремчук поражал ворота соперников в чемпионатах Европы, уступая по этому показателю только Андрею Шевченко и Андрею Ярмоленко, 4 – в чемпионатах мира, 3 – в товарищеских встречах и 1 – в Лиге Наций.

К слову, юбиляром в поединке с молдованами стал и Артем Довбик, забивший 10-й мяч за сборную (ЧМ – 2, ЧЕ – 3, ЛН – 3, ТМ – 2). Что позволило ему ко всему прочему выйти на 10-е место в бомбардирском рейтинге нашей команды.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры сборной Украины

Игрок

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

Всего

1.

Андрей ШЕВЧЕНКО

28

12

-

-

8

48

2.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

16

10

2

-

18

46

3.

Евгений КОНОПЛЯНКА

4

4

2

-

11

21

4.

Сергей РЕБРОВ

4

5

-

1

5

15

Роман ЯРЕМЧУК

4

7

1

-

3

15

6.

Олег ГУСЕВ

3

4

-

-

6

13

7.

Сергей НАЗАРЕНКО

5

-

-

2

5

12

Виктор ЦЫГАНКОВ

-

5

2

-

5

12

9.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

5

2

-

1

3

11

10.

Артем ДОВБИК

2

3

3

-

2

10

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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ViAn
Циганков начебто вчора забив свій 13-й гол за Збірну України.
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+1
TarasTaras94
Судячи з таблиці через декілька років Коноплянка скорше за все впаде на 6 місце, але шансів наздогнати першу двійку у цього покоління немає практично
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0
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