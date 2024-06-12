Будет не один. Назван соратник, с которым Русол начнет работу в Карпатах
Исполнительный директор «Днепра-1» вскоре должен начать работу во львовском клубе
Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол в ближайшее время должен начать свою деятельность в львовских «Карпатах».
Сообщается, что перебраться из Днепра во Львов Русол может не один. Утверждается, что с ним работу в «Карпатах» начнет футбольный агент Олег Авдыш.
«Русол не один приходит в «Карпаты». Он тянет туда человека, который, по сути, завел в «Карпаты» агентскую компанию PASS - это Олег Авдыш. Насколько я понимаю, именно Авдыш советовал Русола на должность генерального директора «Карпат». И теперь Русол предлагает Авдышу стать его заместителем», – заявил журналист Игорь Бурбас в авторской программе BurBuzz.
Ранее, напомним, сообщалось, когда Андрей Русол трудоустроится в «Карпатах».
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