Будет не один. Назван соратник, с которым Русол начнет работу в Карпатах

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол в ближайшее время должен начать свою деятельность в львовских «Карпатах».

Сообщается, что перебраться из Днепра во Львов Русол может не один. Утверждается, что с ним работу в «Карпатах» начнет футбольный агент Олег Авдыш.

«Русол не один приходит в «Карпаты». Он тянет туда человека, который, по сути, завел в «Карпаты» агентскую компанию PASS - это Олег Авдыш. Насколько я понимаю, именно Авдыш советовал Русола на должность генерального директора «Карпат». И теперь Русол предлагает Авдышу стать его заместителем», – заявил журналист Игорь Бурбас в авторской программе BurBuzz.

Ранее, напомним, сообщалось, когда Андрей Русол трудоустроится в «Карпатах».