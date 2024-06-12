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Украина. Премьер лига
12 июня 2024, 10:53 | Обновлено 12 июня 2024, 10:57
933
0

Будет не один. Назван соратник, с которым Русол начнет работу в Карпатах

Исполнительный директор «Днепра-1» вскоре должен начать работу во львовском клубе

12 июня 2024, 10:53 | Обновлено 12 июня 2024, 10:57
933
0
Будет не один. Назван соратник, с которым Русол начнет работу в Карпатах
СК Днепр-1. Андрей Русол

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол в ближайшее время должен начать свою деятельность в львовских «Карпатах».

Сообщается, что перебраться из Днепра во Львов Русол может не один. Утверждается, что с ним работу в «Карпатах» начнет футбольный агент Олег Авдыш.

«Русол не один приходит в «Карпаты». Он тянет туда человека, который, по сути, завел в «Карпаты» агентскую компанию PASS - это Олег Авдыш. Насколько я понимаю, именно Авдыш советовал Русола на должность генерального директора «Карпат». И теперь Русол предлагает Авдышу стать его заместителем», – заявил журналист Игорь Бурбас в авторской программе BurBuzz.

Ранее, напомним, сообщалось, когда Андрей Русол трудоустроится в «Карпатах».

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Андрей Русол Олег Авдыш Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Игорь Бурбас
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