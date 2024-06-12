Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины

Именитый наставник Мирча Луческу назвал важнейшего игрока сборной Украины по футболу.

«Самый важный футболист сборной Украины это Илья Забарный, ведь вся игра начинается от обороны. У Забарного отличное понимание футбола, он чувствует, когда нужно ускоряться, он замечательный игрок. Далее Степаненко, многие хотели бы иметь такого полузащитника, он делает невероятные вещи.

Судаков – самый перспективный футболист Украины, который впоследствии перейдет в топ-клуб Европы. У него отличное понимание игры и замечательный удар. Есть также связка Довбика и Цыганкова, которая прекрасно проявила себя в «Жироне», которая на равных боролась с топ-клубами Ла Лиги. Стоит отметить также Мудрика и Миколенко, которые играют слева, это особая сила этой команды», – сказал Луческу.

Ранее Луческу рассказал, чего ждет от Украины на Евро-2024.