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  4. Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2024, 10:39 |
3929
1

Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины

Мирча расхвалил Илью Забарного

12 июня 2024, 10:39 |
3929
1
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Именитый наставник Мирча Луческу назвал важнейшего игрока сборной Украины по футболу.

«Самый важный футболист сборной Украины это Илья Забарный, ведь вся игра начинается от обороны. У Забарного отличное понимание футбола, он чувствует, когда нужно ускоряться, он замечательный игрок. Далее Степаненко, многие хотели бы иметь такого полузащитника, он делает невероятные вещи.

Судаков – самый перспективный футболист Украины, который впоследствии перейдет в топ-клуб Европы. У него отличное понимание игры и замечательный удар. Есть также связка Довбика и Цыганкова, которая прекрасно проявила себя в «Жироне», которая на равных боролась с топ-клубами Ла Лиги. Стоит отметить также Мудрика и Миколенко, которые играют слева, это особая сила этой команды», – сказал Луческу.

Ранее Луческу рассказал, чего ждет от Украины на Евро-2024.

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сборная Украины по футболу Мирча Луческу Артем Довбик Виктор Цыганков Михаил Мудрик Илья Забарный Виталий Миколенко Георгий Судаков Евро-2024
Дмитро Олійник Источник
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inflicted
"Не Мудрик". Тю, та звичайно не Мудрик, він ніколи і не був у дискусіях найважливішого гравця
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