Маркевич рассказал, кто заменит Миколенко в составе сборной Украины

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич рассказал, кто заменит защитника английского «Эвертона» Виталия Миколенко в составе национальной сборной Украины, если тот все же пропустит Евро-2024 из-за травмы:

«Ясно, если у Миколенко диагностируют сложное повреждение, то его заменит Зинченко. Кандидат номер один на эту позицию. А то, что у него смазана была концовка клубного сезона, то такое. У Зинченко столько опыта за плечами, что он только на этом может выехать. Не «стушуется» точно. Он в «Манчестер Сити» прекрасно играл именно на позиции левого защитника. Александр очень хорош в подыгрыше. Он практически не теряет мячи. Один из лучших наших защитников в этом плане.

Если же Александра сравнить с Миколенко чисто в защитном плате, то Виталий немного сильнее. Более плотный. Больше сконцентрирован именно на оборонительных действиях».

Напомним, в первом тайме матча против Молдовы Виталий Миколенко получил травму, из-за чего был заменен еще до перерыва.