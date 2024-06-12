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  4. Маркевич рассказал, кто заменит Миколенко в составе сборной Украины
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 10:16 |
4594
2

Маркевич рассказал, кто заменит Миколенко в составе сборной Украины

Еще неизвестно, сможет ли защитник «Эвертона» сыграть на Евро

12 июня 2024, 10:16 |
4594
2
Маркевич рассказал, кто заменит Миколенко в составе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич рассказал, кто заменит защитника английского «Эвертона» Виталия Миколенко в составе национальной сборной Украины, если тот все же пропустит Евро-2024 из-за травмы:

«Ясно, если у Миколенко диагностируют сложное повреждение, то его заменит Зинченко. Кандидат номер один на эту позицию. А то, что у него смазана была концовка клубного сезона, то такое. У Зинченко столько опыта за плечами, что он только на этом может выехать. Не «стушуется» точно. Он в «Манчестер Сити» прекрасно играл именно на позиции левого защитника. Александр очень хорош в подыгрыше. Он практически не теряет мячи. Один из лучших наших защитников в этом плане.

Если же Александра сравнить с Миколенко чисто в защитном плате, то Виталий немного сильнее. Более плотный. Больше сконцентрирован именно на оборонительных действиях».

Напомним, в первом тайме матча против Молдовы Виталий Миколенко получил травму, из-за чего был заменен еще до перерыва.

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Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига Евро-2024 Виталий Миколенко Александр Зинченко травма
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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vbrjkf
"... Олександр дуже(!) хороший у підіграші. Він практично не губить м'ячі." У підіграші своїм захисникам? Як можна губити м'ячі, коли 90% передач або назад або поперек поля. Зінченко на полі відіграє, так би мовити, роль "стінки" між захистом і півзахистом. Навіть молодий Тимчик виглядає креативніше в плані розвитку атаки. Мирон Богданович, напевне, "прикольнувся" над Зінченком...  
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