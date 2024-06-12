Тедеско назвал силу Бельгии, которой на Евро-2024 играть с Украиной

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско признался, чего ждет от команды на предстоящем чемпионате Европы, где в группе ее ждут команды Словакии, Украины и Румынии.

«С тактикой еще определимся. Здесь возможны изменения, но важно создать хорошую атмосферу. Полагаю, что все горят желанием победить, однако необходимо, чтобы атмосфера была максимально позитивной, потому что нелегко провести вместе много дней или даже недель. Надеюсь, это будут именно недели, и сейчас надо в первую очередь сфокусироваться на атмосфере.

Думаю, у нас много ярких игроков, много молодежи, которая в ближайшие месяцы сделает еще один шаг в своем развитии. Кто-то перейдет в более солидные клубы, и это очень интересно. У нас уже очень много вариантов. Команда может быть очень гибкой в зависимости от того, кто в форме и готов сыграть. Мы уже способны играть по-разному», – рассказал 38-летний немецкий итальянец Тедеско.

Первый матч на Евро-2024 сборная Бельгии проведет 17 июня против Словакии. С командой Украины бельгийцы встретятся в группе 26 июня.