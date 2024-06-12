Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тедеско назвал силу Бельгии, которой на Евро-2024 играть с Украиной
Бельгия
12 июня 2024, 09:41 | Обновлено 12 июня 2024, 09:46
537
0

Тедеско назвал силу Бельгии, которой на Евро-2024 играть с Украиной

Наставник «красных дьяволов» – о своих подопечных

12 июня 2024, 09:41 | Обновлено 12 июня 2024, 09:46
537
0
Тедеско назвал силу Бельгии, которой на Евро-2024 играть с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско признался, чего ждет от команды на предстоящем чемпионате Европы, где в группе ее ждут команды Словакии, Украины и Румынии.

«С тактикой еще определимся. Здесь возможны изменения, но важно создать хорошую атмосферу. Полагаю, что все горят желанием победить, однако необходимо, чтобы атмосфера была максимально позитивной, потому что нелегко провести вместе много дней или даже недель. Надеюсь, это будут именно недели, и сейчас надо в первую очередь сфокусироваться на атмосфере.

Думаю, у нас много ярких игроков, много молодежи, которая в ближайшие месяцы сделает еще один шаг в своем развитии. Кто-то перейдет в более солидные клубы, и это очень интересно. У нас уже очень много вариантов. Команда может быть очень гибкой в зависимости от того, кто в форме и готов сыграть. Мы уже способны играть по-разному», – рассказал 38-летний немецкий итальянец Тедеско.

Первый матч на Евро-2024 сборная Бельгии проведет 17 июня против Словакии. С командой Украины бельгийцы встретятся в группе 26 июня.

По теме:
Маркевич рассказал, кто заменит Миколенко в составе сборной Украины
Юрий ГУРА: «Наши ребята не давали сборной Молдовы даже вздохнуть»
Мирон МАРКЕВИЧ: «С оптимизмом смотрю в будущее сборной на Евро»
Доменико Тедеско Евро-2024 сборная Бельгии по футболу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 11 июня 2024, 12:58 6
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 11 июня 2024, 16:55 19
Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Молдова – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Эксперименты закончены. Пора определять основу

Разгром в Кишиневе, двойной подиум в Риме, пьяный Фьюри обнимал столб
Футбол | 12.06.2024, 07:55
Разгром в Кишиневе, двойной подиум в Риме, пьяный Фьюри обнимал столб
Разгром в Кишиневе, двойной подиум в Риме, пьяный Фьюри обнимал столб
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Футбол | 12.06.2024, 07:23
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Футбол | 11.06.2024, 11:04
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
11.06.2024, 12:05 2
Бокс
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
11.06.2024, 20:59 87
Футбол
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
11.06.2024, 21:30 12
Футбол
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
11.06.2024, 11:22 9
Футбол
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
10.06.2024, 11:06 12
Бокс
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
11.06.2024, 00:12 6
Футбол
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
11.06.2024, 08:34 16
Бокс
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
10.06.2024, 16:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем