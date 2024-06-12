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  4. Юрий ГУРА: «Наши ребята не давали сборной Молдовы даже вздохнуть»
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 09:41 |
461
0

Юрий ГУРА: «Наши ребята не давали сборной Молдовы даже вздохнуть»

Тренер «Шерифа» посетил матч украинцев в Кишиневе

12 июня 2024, 09:41 |
461
0
Юрий ГУРА: «Наши ребята не давали сборной Молдовы даже вздохнуть»
ФК Шериф. Юрий Гура

Одним из самых внимательных зрителей на служебной ложе стадиона «Зумбру» в Кишиневе во время товарищеского матча Молдова – Украина (0:4) был украинский специалист Юрий Гура. Сейчас он возглавляет ведущий молдавский клуб «Шериф» (Тирасполь), поэтому приехать в столицу Молдовы с целью понаблюдать за заключительной игрой команды Сергея Реброва в процессе подготовки к Евро-2024 было почетной миссией.

– Какие впечатления от игры? – поинтересовался корреспондент Sport.ua у украинского тренера.

– Сборная Украины полностью доминировала во всех компонентах. Наши ребята не давали Молдове даже вздохнуть. Они полностью контролировали мяч, настойчиво шли вперед, а соперник только оборонялся. Мне очень понравились действия Цыганкова, порадовала игра Шапаренко, Судакова, хорошо выглядел и Конопля. Он на своем фланге хорошо «включался». В первом тайме хорошо проявил себя Яремчук: он и цеплялся за мяч, и проявил себя хорошо в подыгрыше, и первым голом отметился. Молодец. Я думаю, что то, что Сергей Станиславович Ребров планирует на стартовую игру первенства Европы с Румынией, возможно и воплотилось в сочетании игроков в сегодняшнем составе сборной Украины. Возможно, так оно и будет. Ведь в игре с четырьмя защитниками сине-желтые как раз и выглядят командой более атакующего плана.

– Как думаете, мог ли повлиять на сборную Молдовы быстрый гол?

– Вообще-то да. Но когда еще до игры я разговаривал с Владом Бабогло, то он мне сказал, что молдавские сборники немного устали. Тем более, что сегодня в Кишиневе было очень жарко. Было такое ощущение, что как будто духота – на дождь. Думаю, что сопернику сборной Украины в связи с этим было тяжеловато. Тем более, что молдаване вынуждены были постоянно играть в обороне. А это очень тяжело, особенно когда ты не на мяче, а соперник почти всю игру с ним.

– Известно, что за травма у Виталия Миколенко?

– Надеюсь, что она не слишком серьезная. Ведь Миколенко – ключевой игрок сборной Украины. Он ей очень нужен в матчах чемпионата Европы.

– Что скажете об атмосфере на стадионе в столице Молдовы?

– Она была супер! Особенно если учесть, что я очень давно не находился в подобной атмосфере из-за существующих в Украине ограничения по количеству зрителей. В Кишиневе на стадионе было много людей, трибуны были почти до отказа заполнены. Перед матчем в обстановке торжественности хор исполнил государственные гимны Украины и Молдовы. Было очень и очень приятно.

– Много ли было украинских болельщиков?

– Очень много. Все они были в сине-желтых цветах, с флагами и маленькими флажками. Украинские болельщики горячо поддерживали нашу сборную, было очень впечатляюще и трогательно.

– Чего ждете от выступления Украины на Евро-2024?

– О той или иной цели не буду говорить. Хочу только одного: чтобы наша национальная команда выходила на поле, одерживала победу в каждом матче и проходила в турнире как можно дальше. Буду с огромным интересом следить за всеми поединками сборной Украины на континентальном первенстве.

Ранее голкипер сине-желтых Андрей Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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