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Португалия
12 июня 2024, 09:06 | Обновлено 12 июня 2024, 09:11
1439
0

Роналду высказался о своем будущем и назвал желаемую цель

Португальский нападающий – о планах и амбициях

12 июня 2024, 09:06 | Обновлено 12 июня 2024, 09:11
1439
0
Роналду высказался о своем будущем и назвал желаемую цель
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от очередных голов в форме национальной команды, оформив дубль в спарринге с Ирландией (3:0).

«Забивать приятно, я стараюсь получать удовольствие. Знаю, что у меня осталось не так много сезонов. Играть год за годом после 35-летия – это особое удовольствие. Мне 39, и я наслаждаюсь каждым годом.

Забивать голы – часть моей ДНК. Главное – посвящать себя делу. Моя любовь к национальной команде навеки.

Трофей? Мечтаю об этом», – признался Роналду.

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Криштиану Роналду Евро-2024 сборная Португалии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Record.pt
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