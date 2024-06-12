Роналду высказался о своем будущем и назвал желаемую цель
Португальский нападающий – о планах и амбициях
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от очередных голов в форме национальной команды, оформив дубль в спарринге с Ирландией (3:0).
«Забивать приятно, я стараюсь получать удовольствие. Знаю, что у меня осталось не так много сезонов. Играть год за годом после 35-летия – это особое удовольствие. Мне 39, и я наслаждаюсь каждым годом.
Забивать голы – часть моей ДНК. Главное – посвящать себя делу. Моя любовь к национальной команде навеки.
Трофей? Мечтаю об этом», – признался Роналду.
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