Сборная УКРАИНЫ12 июня 2024, 08:48 | Обновлено 12 июня 2024, 08:53
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ВИДЕО. Ребров поделился впечатлениями от матча с Молдовой
Наставник украинской сборной – о победном спарринге
12 июня 2024, 08:48 | Обновлено 12 июня 2024, 08:53
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал товарищеский матч команды со сборной Молдовы, который завершился крупной победой украинцев со счетом 4:0.
Ранее сообщалось, что на Netflix вышел документальный фильм о сборной Украины на ЧМ-2006.
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