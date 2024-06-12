ВИДЕО. Ребров поделился впечатлениями от матча с Молдовой

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал товарищеский матч команды со сборной Молдовы, который завершился крупной победой украинцев со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что на Netflix вышел документальный фильм о сборной Украины на ЧМ-2006.