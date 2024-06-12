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  4. ВИДЕО. Ребров поделился впечатлениями от матча с Молдовой
Сборная УКРАИНЫ
12 июня 2024, 08:48 | Обновлено 12 июня 2024, 08:53
1460
0

ВИДЕО. Ребров поделился впечатлениями от матча с Молдовой

Наставник украинской сборной – о победном спарринге

12 июня 2024, 08:48 | Обновлено 12 июня 2024, 08:53
1460
0
ВИДЕО. Ребров поделился впечатлениями от матча с Молдовой
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал товарищеский матч команды со сборной Молдовы, который завершился крупной победой украинцев со счетом 4:0.

Ранее сообщалось, что на Netflix вышел документальный фильм о сборной Украины на ЧМ-2006.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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