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Молодежные турниры
12 июня 2024, 03:55 | Обновлено 12 июня 2024, 05:27
23
0

Сборная Украины WU-15 проведет сборы в Тернополе, назван состав

Еленеа Кудзиева назвала состав из 22 футболисток

12 июня 2024, 03:55 | Обновлено 12 июня 2024, 05:27
23
0
Сборная Украины WU-15 проведет сборы в Тернополе, назван состав
УАФ. Елена Кудзиева

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-15 Елена Кудзиева обнародовала список из 22 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор.

Самая молодая сборная Украины (2010 г.р.) начнет тренировочный сбор и проверит ближайший резерв для дальнейшего участия в официальных соревнованиях Турнира развития УЕФА, где команда до 15 лет будет играть впервые в истории в конце этого года.

13 июня сине-желтые планируют собраться вместе в Тернополе на недельный тренировочный цикл с традиционным проведением двух контрольных поединков с женскими командами.

Состав девичьей сборной Украины WU-15

Вратари: Мария Вознюк («Кривбасс» Кривой Рог), Александра Лизенкова (ДЮСШ «Подол» Киев).

Полевые игроки: Полина Цымбалюк (ДЮСШ «Подол» Киев), Ксения Воробей, Александра Пичевская (обе – «Юность» Чернигов), Анна Лях, Вероника Непошивайленко (обе – «Кривбасс» Кривой Рог), Злата Волощук, Анна Дячук, Нонна Гринишин (все – «Ладомир» Владимир), Екатерина Логучек, Ангелина Микрут, Анна Стонога (все – ДЮСШ № 3 Ивано-Франковск), София Зуева («Днепр-1»), Варвара Комарницкая («Систерс» Одесса), Марта Бунина , Арина Паскаренко (обе – ВОДЮСШ «Нива» Винница), Елизавета Гирун, София Юрченко, Ксения Шаповалова, Лина Поцикайло, Варвара Циось (все – «ОФКИП-Динамо» Киев).

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женская сборная Украины по футболу U-15 учебно-тренировочные сборы
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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