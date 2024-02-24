Турнир развития. Женская сборная Украины WU-15 проведет два сбора

В 2024 году самая молодая из девичьих сборных Украины – WU-15, которую возглавляет Еленой Кудзиевой, планирует собираться дважды.

Согласно одобренному Комитетом женского футбола УАФ и утвержденному Исполкомом УАФ Единым календарем мероприятий по женскому футболу на 2024 год первый селекционный сбор девичьей сборной Украины WU-15, в течение которого запланировано проведение товарищеских матчей, продлится с 16 по 21 июня.

Второй этап должен стать первым официальным испытанием сборной Украины WU-15 на международном Турнире развития УЕФА. Соперники и даты проведения будут утверждены ближе к маю. Предварительно второй сбор будет проходить 4–16 ноября.