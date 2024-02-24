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Молодежные турниры
24 февраля 2024, 07:31 | Обновлено 24 февраля 2024, 07:41
29
0

Турнир развития. Женская сборная Украины WU-15 проведет два сбора

Команда Елены Кудзиевой соберется на сборы 16–21 июня и 4–16 ноября

24 февраля 2024, 07:31 | Обновлено 24 февраля 2024, 07:41
29
0
Турнир развития. Женская сборная Украины WU-15 проведет два сбора
УАФ. Елена Кудзиева

В 2024 году самая молодая из девичьих сборных Украины – WU-15, которую возглавляет Еленой Кудзиевой, планирует собираться дважды.

Согласно одобренному Комитетом женского футбола УАФ и утвержденному Исполкомом УАФ Единым календарем мероприятий по женскому футболу на 2024 год первый селекционный сбор девичьей сборной Украины WU-15, в течение которого запланировано проведение товарищеских матчей, продлится с 16 по 21 июня.

Второй этап должен стать первым официальным испытанием сборной Украины WU-15 на международном Турнире развития УЕФА. Соперники и даты проведения будут утверждены ближе к маю. Предварительно второй сбор будет проходить 4–16 ноября.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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